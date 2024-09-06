Оказывается, Гвардиола индивидуально работает с Холандом. Пеп делает из норвежца настоящего монстра

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд − это машина по производству моментов в голы. Если вы думали, что своим достижениям нападающий обязан природе, то это не совсем так.

Болельщики «Сити» распространили видео с клубной тренировки. На ней мы видим, что главный тренер команды Пеп Гвардиола со своим тренерским штабом индивидуально работает с Эрлингом Холандом. Они моделируют различные ситуации, препятствуют движению норвежца и все это происходит без остановки и на большой скорости. Надо ли концентрировать внимание на том, что игрок реализовал почти все моменты? Стоящий на бровке Джек Грилиш явно наслаждался тем, что видел.

Как бы там ни было, Холанд смертоносен не только на тренировках, но и в играх. За три тура АПЛ Эрлинг забил больше , чем все команды английской элиты по отдельности.

Вот как отреагировали болельщики на тренировку Холанда:

💭Удар головой с рикошетом от задней штанги в противоположную сторону сетки не должен выглядеть так легко.

💭Невероятно, как же высоко он прыгает.

💭Иногда, наблюдая за профессиональными спортсменами, я думаю, смог бы я достичь их уровня, если бы тренировался так же, как они всю свою жизнь. Пришел к выводу, что не существует такого количества времени, чтобы я достиг такой цели.

💭Пеп не орет «Я люблю тебя». Позиции Гюндогана в «Сити» не пошатнулись.

💭Этот чувак бежит как викинг, который вторгся в чужие земли.

💭Он был генетически модифицирован, и никто не сможет убедить меня в обратном. Какой монстр.

У вас еще остались сомнения, кто в ближайшие годы будет лучшим бомбардиром АПЛ?

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