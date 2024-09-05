Говорите, что нет игрока большего, чем команда? Тогда факт: за три тура АПЛ ни один клуб не забил больше Холанда 🤯
Позади три тура чемпионата Англии. Лидирует, как обычно, «Манчестер Сити».
Команда Пепа Гвардиолы одержала три победы, как и «Ливерпуль», но возглавляет турнирную таблицу из-за большего количество забитых мячей.
«Сити» забил девять голов, а семь из них на счету Эрлинга Холанда. К слову, больше не забил ни один клуб АПЛ.
Люди в восторге.
💭 «Лучший нападающий, которого когда-либо видела АПЛ».
💭 «Они говорили, что нет игрока, который больше, чем клуб».
💭 «Новый GOAT».
💭 «Совершенно безумный человек».
Один забил - Сити))))