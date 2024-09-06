«Эти дети бы вынесли «МЮ». Эпидемия тики-таки Гвардиолы добралась до юных футболистов США

Аккаунт MotherSoccer в социальной сети X, собирающий уникальные фото и видео по всему миру, наткнулся на нечто необычное из детской лиги Флориды.

Юные футболисты всего в девять касаний дошли от своих ворот до чужих, обыграв попутно всех игроков другой команды, и забили гол. Атака начинается с короткого розыгрыша от вратаря, продолжается довольно опасным переводом на противоположный фланг, а затем оборона соперника разбивается несколькими умными передачами. Тика-така по-американски?

В комментариях к видео не могли не вспомнить Пепа Гвардиолу:

💭Пеп Гвардиола, что ты натворил?

💭Детская команда из США топово разыграла и забила красивый гол. Тем временем мой клуб из профессионального футбола.

💭Вот где началась тики-така. Через 10 лет никто не сможет прикоснуться к мячу, когда он в ногах у одной команды.

💭Нравится вам это или нет, Пеп оказал самое большое культурное влияние на футбол.

💭Эти дети обыграли бы «Манчестер Юнайтед».

💭После просмотра видео скажу только одно: быстрее арестуйте Пепа!

В прошлом легендарный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини выступил с довольно смелым заявлением, сказав, что Гвардиола убил итальянских защитников.

«Мы потеряли свою идентичность. Пеп Гвардиола убил итальянского защитника, как явление. Он, конечно, великолепный тренер, с фантастическими знаниями и умом, но итальянские тренеры пытались его копировать, не имея этих знаний.

Когда-то у нас были личности, такие как Мальдини, Барези, Каннаваро, Неста... Теперь у нас остался только Бонуччи. В течение десяти лет в сборной не было сильной защиты. Я очень надеюсь, что сейчас мы перезапустим процесс и возродим итальянский футбол».