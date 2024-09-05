Норвежский игрок обещает показать тактику Холанда в Индии. Когда-то Эрлинг просил у него фото

32-летний норвежец Мушага Бакенга вряд ли бы привлек внимание футбольных болельщиков, если бы не его слова во время презентации в новом клубе − индийском «Пенджабе».

«Я буду использовать тактику Холанда. Вы не будете видеть меня на поле 70 минут, а потом я буду там, где надо. Это то, чему нас, норвежцев, учили в детстве. В некоторых матчах вы увидите, что я очень заметен, а в некоторых − незаметен, но забиваю три гола».

«Норвегия − маленькая страна. В последнюю встречу с Эрлингом Холандом мы долго беседовали, а перед этим он подошел ко мне и попросил сфотографироваться. Ему было 17 лет, и он рассказывал, как смотрел видео, на которых я забиваю голы. Последние два года хочу связаться с ним, но не могу узнать его номер, все меняется».

Бакенга играл за такие клубы как «Брюгге», «Русенборг», «Мольде», «Тромсе», «Стабек», а последней его командой был «Аполлон» из Лимассола.