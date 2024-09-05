France Football украл у «Байера» игрока – он номинирован на «ЗМ» за другой клуб. Леверкузенцы уже шутят в соцсетях

В среду France Football объявил 30 номинантов на «Золотой мяч» 2024 года. В список заслуженно попал крайний защитник «Байера» Алекс Гримальдо, оформив 32 голевых действия в 51 матче прошлого сезона.

Но официальный аккаунт France Football по ошибке указал Гримальдо как игрока «Валенсии».

Леверкузенцы тут же попросили вернуть им испанца: «Пожалуйста, верните нам нашего игрока».

«Все спрашивают, когда он ушел... мы тоже задаемся этим вопросом», – добавил позже аккаунт «Байера». Контракт Гримальдо с «Байером» рассчитан до июня 2027 года.