🤨 Подождите. То есть саудовцы не готовы платить £500 тысяч в неделю Осимхену, зато готовы игроку «Брентфорда» Тоуни? 🤯
The Telegraph пишет, что зарплата Айвена Тоуни в «Аль-Ахли» составляет от 400 до 500 тысяч фунтов неделю.
Если вы не забыли, то именно финансовые требования Виктора Осимхена заблокировали его трансфер в «Челси» и, внимание, в «Аль-Ахли».
Позже появилась информация, что трансфер нигерийца в Саудовскую Аравию сорвался из-за €5 млн, которые в последний момент запросил «Наполи». И даже если это так, то странно, что саудовцы не нашли такую сумму, будучи готовыми платить зарплату в £22 млн ежегодно...
Любопытно, по какому параметру руководство «Аль-Ахли» считает Тоуни тем, кто стоит полмиллиона еженедельно.
Сравнивать Осимхена с англичанином просто бессмысленно. Нигериец наколотил 65 голов в Серии А и девять в Лиге чемпионов. На счету Тоуни 36 голов в АПЛ. Первый выиграл скудетто, а второй...
Кроме того, Осимхену 25 лет. А Тоуни уже 28.
Единственное логическое объяснение: англичане пытаются оправдать уход нападающего сборной Англии в Саудовскую Аравию деньгами, опасаясь очередного удара по имиджу лиги. Ведь история со ставками могла закончиться куда хуже и, возможно, именно из-за этого Айвена не зовут топ-клубы АПЛ.
Есть идеи?
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