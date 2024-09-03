💸 Ирония судьбы Осимхена: отказался от £150 тысяч в неделю в «Челси», чтобы получать £160 тысяч в «Галатасарае» 🤭

Виктор Осимхен переходит в «Галатасарай».

Смотрите, какая получается ирония судьбы: нигериец отказался от переход в клуб своей мечты (если верить слухам), поскольку тот предложил ему лишь £150 тысяч еженедельно. Трансфер сорвался.

Нападающий выбыл из заявки «Наполи» на Серию А, что означает полное отсутствие игровой практики. Теперь Виктор близок к временному переезду в Турцию. Где будет получать £160 тысяч еженедельно (по информации Sky Sports).

Реакция фанатов.

💭 «Это точно плохой ход Осимхена».

💭 «Выбрал какой-то «Галатасарай» вместо большого клуба».

💭 «Он не хочет играть за «Челси».

💭 «Галатасарай» > «Челси».

💭 «На самом деле, даже эта разница означает полмиллиона за год».

Осимхен прилетел в Турцию: сумасшедший прием от фанатов «Галатасарая»