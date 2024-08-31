😡 Осимхен заслужил просидеть сезон на лавке «Наполи». Нигериец так оборзел, что даже не ответил на последний оффер «Челси»

И все-таки Виктор Осимхен остался в «Наполи».

Нигериец имел два предложения - от «Челси» и «Аль-Ахли». Но... сейчас вы все поймете.

Нападающий «Наполи» был главной целью «Челси» 30 августа. Клуб приложил все усилия для подписания игрока, но трансфер так и не состоялся, несмотря на достигнутую договоренность с неаполитанцами.

По данным Sky Sports, синие так и не получили ответ от Осимхена на последнее предложение, сделанное в последние часы трансферного окна. В течение дня даже поступала информация, что руководство клуба вылетело в Неаполь,, чтобы убедить Виктора присоединиться к команде.

«Челси», равно как и «Аль-Ахли», был готов заплатить неаполитанцам €67 млн, но игрок потребовал зарплату в £500 тысяч в неделю . Разумеется, такие деньги ни один клуб ему платить не готов.

«Челси» рассчитывал, что игрок согласится на бонусную систему, которая действует в контракте многих игроков команды. А по некоторым данным, синие предлагали ему всего £130 тысяч еженедельно.

И что теперь?