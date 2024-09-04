Как ЦСКА увез Кубок УЕФА из Лиссабона. Фильм Спортса’’ и Wink о главных победах России

Первый евротрофей.

Спортс’’ совместно с видеосервисом Wink запустили документальный сериал «Главные победы». Сериал состоит из пяти серий, каждая из которых посвящена грандиозной победе в истории российского спорта. Вот полный список:

🥇 победа волейболистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне;

💪 победа футбольной сборной над действующим чемпионом мира – Францией – в 1999 году (в гостях!);

🏀 победа на Евробаскете-2007 ;

🎾 победа сборной по теннису в Кубке Федерации и трех турнирах «Большого шлема» в 2004-м;

🏆 победа ЦСКА в Кубке УЕФА-2005.

Новая серия – про первый евротрофей в истории российского футбола.

«Увидел лица игроков в автобусе – и понял: сегодня они разорвут любого». Путь ЦСКА к хет-трику из ассистов Карвальо в финале

Историческая еврокампания-2004/05 началась для ЦСКА с квалификации ЛЧ. Прошли бакинский «Нефтчи» и «Рейнджерс», попав в группу к «Челси» Жозе Моуринью, действующему обладателю трофея «Порту» и еще скромному «ПСЖ».

В такой плотной группе ЦСКА дважды прибил парижан (2:0, 3:1) и увез ничью из Португалии (0:0), что позволило попасть в Кубок УЕФА с третьего места. Кстати, четыре гола из пяти забил Сергей Семак – и все в ворота «ПСЖ» (с хет-триком на «Парк де Пренс»), поэтому неудивительно, что уже зимой его переманили в Париж.

Но тогда, в конце 2004-го, мысли ЦСКА были связаны не с будущей евровесной, а упущенным чемпионством. Армейцы отстали на одно очко от «Локомотива».

«Мы побывали в аду, – говорил Валерий Газзаев. – Каждый сам его устроил у себя внутри. То второе место мы даже не отмечали. Привезли медали на базу, молча раздали. И разошлись. Стыдно праздновать то, что нашелся кто-то сильнее тебя».

Наш футбол жил по схеме «весна-осень», а значит перед плей-офф ЦСКА прошел через межсезонье. Помимо Семака к недавнему конкуренту по ЛЧ ушел Иржи Ярошик – чеха за восемь миллионов евро забрал «Челси».

В 2023-м Ярошик признал, что сожалеет о том решении: «Меня часто русские журналисты спрашивали, не жалею ли я, что не остался в ЦСКА. Я всегда отвечал, что нет, ведь перейти в «Челси» дано не каждому, но сейчас я признаю, что есть немного сожаления. Да, мы выиграли чемпионат Англии впервые за 50 лет, но я был резервистом, почти не играл. Из ЦСКА же я уходил лидером, и, если бы выиграл Кубок УЕФА вместе с командой, это было бы очень ценно для меня. В любом случае я был безумно рад за команду, это большое достижение».

На пути к финалу команда Газзаева поочередно прошла «Бенфику» (2:0 и 1:1), «Партизан» (1:1 и 2:0), «Осер» (4:0 и 0:2) и «Парму» (0:0 и 3:0).

В решающем матче вновь испытание Португалией: после «Порту» и «Бенфики» наступил черед «Спортинга». Задача усложнялась тем, что финал принимал Лиссабон, причем именно домашняя арена «Спортинга».

К получасу игры хозяева открыли счет: 47 тысяч фанатов порадовал дальний удар Рожерио. Но у ЦСКА, естественно, нашелся свой бразильский ответ.

56′ – Даниэл Карвальо подал штрафной, Алексей Березуцкий головой переправил мяч в ворота ударом от газона.

65′ – Карвальо вывел к воротам Юрия Жиркова, и тот зажег 2:1.

75′ – Карвальо прострелил слева так, что Вагнеру Лаву оставалось только вколотить в полупустые.

«Вагнер – мой лучший напарник, он лучше всех меня понимал, – признался Карвальо в фильме. – С ним было приятно играть. Несомненно, именно он тот парень, который дал мне больше всего за карьеру. Вряд ли в ЦСКА в ближайшее время появится игрок такого уровня».

Газзаев после триумфа заявил, что не сомневался в успехе еще до игры: «Уверенность в победе появилась за 1 час и 45 минут до начала матча. Я вошел в автобус, который был готов к отъезду на стадион, увидел лица футболистов и понял: сегодня они разорвут любого противника. Фирменный знак этой команды – потрясающая уверенность в собственных силах.

Мы очень уважительно отнеслись к сопернику, который на стадии плей-офф выиграл все домашние матчи и, в частности, разгромил «Ньюкасл». Вместе с тем искренне считал, что ЦСКА сильнее португальцев по всем позициям – от вратаря до центрфорварда. О чем и сказал игрокам на предматчевой установке».

Через 11 дней гол Жиркова принес ЦСКА победу в Кубке России. А осенью команда Газзаева досрочно выиграла и чемпионат, оформив малый золотой требл.

Такого достижения в российском футболе нет больше ни у кого.

«Главные победы» по-новому раскрывают великие истории. Где и как посмотреть сериал

Основная цель проекта – рассказать про самые яркие победы российских спортсменов на международных соревнованиях. На самом деле за победами стоит кое-что большее. А именно – реальные судьбы и жертвы героев, с которыми мы и поговорили во время съемок сериала.

Режиссером проекта выступил документалист Константин Райх. Среди известных его работ – «Бей первой!» и «Кому на Руси шить хорошо». Автор идеи и сценарист – генеральный продюсер Спортса’’ Александр Аксенов.

Спикеры эпизода: Валерий Газзаев, Даниэл Карвальо, Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Александр Салугин, Тимур Журавель.

Смотрите сериал «Главные победы» на Wink!

Фото: AP /Armando Franca