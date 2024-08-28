Первый триумф в Кубке Федерации и великий теннисный сезон-2004 – в фильме Спортса’’ и Wink о главных победах России

Спортс’’ совместно с видеосервисом Wink запустили документальный сериал «Главные победы». Сериал состоит из пяти частей, каждая из которых посвящена грандиозной победе в истории российского спорта.

Вот полный список:

🥇 победа волейболистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне ;

💪 победа футбольной сборной над действующим чемпионом мира – Францией – в 1999 году (в гостях!);

🏀 победа на Евробаскете-2007 .

🎾 победа сборной России по теннису в Кубке Федерации в 2004-м;

🏆 победа ЦСКА в Кубке УЕФА-2005.

Сегодня у нас теннис.

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Конец 1990-х и начало 2000-х – лучший период в истории российского тенниса. Это эпоха прорывов Евгения Кафельникова, Марата Сафина и целого поколения теннисисток, которые установили рекорды, не побитые до сих пор.

Сближению теннисистов с болельщиками особенно способствовали победы в командных турнирах – Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Мужская сборная выиграла Кубок Дэвиса в 2002-м, и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал нам: «Когда мы выиграли, со всех сторон мира звонили наши люди – и плакали».

К победе в Кубке Федерации путь был тяжелым – сборные СССР и России четыре раза проигрывали в финалах, а в 2003-м в полуфинале в Москве уступили сборной Франции.

В 2004-м сборная России дошла до финала, где снова в Москве (в ледовом дворце в Крылатском) опять играла с Францией. Тогда команда соперниц приехала без главной звезды – второй ракетки мира Амели Моресмо. А в сборной России были Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова, по ходу сезона выигравшие «Ролан Гаррос» и US Open. Казалось, что для победы есть все.

Но матч изначально пошел не по плану.

«Мне было сложно играть в России. Всегда было сложно собраться». Для Кузнецовой финал не получился

Кузнецова на тот момент была пятой ракеткой мира, но в первом матче проиграла №21 и лидеру тогдашней сборной Франции Натали Деши – 6:3, 6:7(4), 6:8. В том матче она подавала на победу, но в сумме допустила 77 невынужденных ошибок.

Вообще уикенд для Кузнецовой не сложился. Она рассказала, что, несмотря на победу на US Open, приехала в Москву без особой уверенности в себе – да еще и на фоне «личной драмы». И вообще в те времена она жила и тренировалась в Испании, а в России играть ей было тяжело:

«Мне было сложно переключиться и играть в России, я очень часто проигрывала. В России мне всегда было сложно собраться».

К тому же к концу сезона накопилась усталость – тренеры составили Кузнецовой такой жесткий график, что у нее даже не было времени отпраздновать победу на US Open. После одиночного финала она еще сыграла финал в паре, а потом сразу полетела играть на Бали – и там заснула во время интервью.

Важность сделанного на US Open она тоже не осознавала: «Я приехала в Барселону, в академию, где я тренировалась, и один очень крутой тренер, которого я очень уважала, мне сказал: «Свет, ты понимаешь, что ты сотворила историю?». Я смотрю, просто… Ну да, крутой титул выиграла. Ну здорово. Надо играть дальше».

В итоге после победы на US Open она за два месяца сыграла на трех континентах. Несмотря на это, ее выступление в финале Кубка Федерации удивило капитана сборной Шамиля Тарпищева – по его словам, тренерский штаб не ожидал, что Светлана прошла пик формы.

Второй матч она проиграла 16-летней Татьяне Головин, на тот момент занимавшей 27-ю строчку рейтинга – 4:6, 1:6.

«Конечно, когда ты проигрываешь за сборную, то чувствуешь себя еще более виноватой, чем после индивидуальных матчей. Ведь ты подводишь страну», – рассказала в фильме Кузнецова. Ей оставалось только поддерживать партнерш по команде.

«Обе хотели доказать, что они не слабое звено». Сборную спасли Мыскина и Звонарева

Между двумя матчами Кузнецовой две победы одержала Анастасия Мыскина – лидер сборной и первая российская чемпионка турнира «Большого шлема». Мыскина в том году совершенно неожиданно выиграла «Ролан Гаррос», а журналист Владас Ласицкас рассказал про нее:

«Именно Мыскина была настоящим лицом российского тенниса. Потому что она была здесь, она была человеком, с которым чаще всего встречались российские болельщики».

Еще Ласицкас рассказал о настроении болельщиков, когда счет в финале Кубка Федерации стал 2:2: «Вообще после двух поражений Светы Кузнецовой было ощущение, что все может уплыть. К тому же пара – абсолютно непредсказуемая история».

Судьба финала должна была решиться в парном матче – и в сборной была очень сыгранная комбинация: Светлана Кузнецова и Елена Лиховцева в том сезоне вышли в 10 финалов, включая три «Больших шлема». Но из-за состояния Кузнецовой ее на решающий матч ставить не стали.

В итоге спасать финал пришлось Мыскиной и Вере Звонаревой. Для Звонаревой финал был связан с дополнительным испытанием – за несколько дней до матча у нее умерла бабушка:

«Бабушка была мне очень близким человеком. Все мое детство она возила меня на тренировки, забирала меня из школы, забирала с тренировок. Можно сказать, что все мое детство прошло с бабушкой».

Шамиль Тарпищев рассказал по этому поводу: «Для нас было непонятно, в каком психологическом состоянии она будет после той трагедии».

Но Звонарева была заряжена на борьбу – она вспомнила, что так уверенно заявила о готовности играть, что у тренерского штаба, видимо, не осталось сомнений. И Мыскина тоже не собиралась сдаваться, несмотря на невероятную усталость. Комментатор Владас Ласцкас вспомнил: «Мне кажется, это была игра, когда обе хотели доказать, что они не слабое звено. Обе вышли с одной задачей – не напортачить и выглядеть не хуже своей партнерши по команде».

В решающем матче они с Мыскиной боролись с Марион Бартоли и Эмили Луа. Первый сет – жесточайшая борьба, в которой россиянки отыграли четыре сетбола, а на тай-брейке ушли с 2:4. Звонарева вспомнила, что розыгрыш при том счете стал поворотным моментом – она вытащила очень сложный мяч, перекинула соперницу свечой. И после этого появилась уверенность, что российская пара готова только побеждать.

Итог – 7:6(5), 7:5. Сборная России выиграла первый Кубок Федерации, но у команды даже не было сил праздновать.

«Конечно, это какое-то расслабление. Просто уже отпускает. Вот последние силы у вас были, вы как комочек от смерти прятались и смерть вас обошла стороной. И вы расслабляетесь, вас отпускает. Но на радость тоже не было особых сил», – красноречиво объяснила в фильме Кузнецова.

В том сезоне российские теннисистки выиграли 15 турниров из 60, в топ-10 было 4 россиянки, а в топ-15 – 7. У России тогда было три победы на «Больших шлемах», итоговый турнир и Кубок Федерации. Ни одна другая страна никогда до и никогда после не добивалась такого доминирования.

В «Главных победах» мы вспомнили триумфы наших спортсменов в разных видах спорта. Рассказываем, где и как посмотреть сериал

Основная цель нашего видеопроекта – рассказать про самые яркие победы российских спортсменов. Вместе с этим мы раскрываем реальные судьбы героев, с которыми мы поговорили во время съемок.

Режиссер сериала – документалист Константин Райх. Авторы идеи и сценаристы – редактор Спортса’’ Павел Ниткин и Антон Хнкоян.

В эпизоде про Кубок Федерации-2004 спикерами выступили игроки той сборной Светлана Кузнецова и Вера Звонарева, капитан команды Шамиль Тарпищев, а также комментатор Владас Ласицкас и журналистка Софья Тартакова.

Фото: East News /MAXIM MARMUR / AFP, ALEXANDER NEMENOV / AFP