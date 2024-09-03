Лапорта опять раскрывает правду – но к ней много вопросов

Опроверг слова Гюндогана и уколол «Реал».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заполнил паузу в клубном футболе большой пресс-конференцией по итогам трансферного окна.

Там много несостыковок: заочный спор с Илкаем Гюндоганом, отказ от собственных слов про трансферы и, конечно, новые обещания.

Всмотримся в выступление Лапорты.

Лапорта опровергает слова Гюндогана

В прошлом году Гюндоган пришел в «Барсу» свободным агентом. Этим летом у него оставался еще год по контракту, но он бесплатно вернулся в «Манчестер Сити».

При этом Илкай никуда не собирался, но трансфер Дани Ольмо и давление от «Барсы» явно помогли передумать. Испанца долго не могли зарегистрировать – так клубу пришлось выбирать.

● А вот сегодняшняя цитата Лапорты : «После встречи с Фликом и оценки ситуации в команде Илкай решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение. Дани Ольмо играет схожую с Гюндо роль. Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал разговоры о том, что это экономическое решение, но нет».

● Вопрос о причинах бесплатного ухода Илкая – новый странный ответ Лапорты : «Гюндоган пришел бесплатно, и было справедливо отпустить его бесплатно. Мы получили экономический эффект, но причина была в спортивном решении».

Неожиданные слова, ведь у самого Гюндогана – другое мнение.

«Я ухожу в сложной ситуации, – писал Илкай в прощальном письме. – Но если мой уход поможет клубу в финансовом плане, мне будет не так грустно».

Лапорта отказался от своих слов про трансферы

Здесь – сразу два примера.

1. Сегодняшняя цитата Лапорты : «В команду, которую формировали Деку и Флик, решили не включать Жоау Канселу и Жоау Феликса. Они были в аренде. В итоге они разошлись – каждый своим путем. Жоау находится в «Челси», а Канселу – в Аравии».

А вот слова Лапорты от 4 июля : «Мы хотим, чтобы Канселу и Феликс остались. Деку работает над тем, чтобы продлить аренды еще на один сезон. Ханси Флик считает, что это игроки высокого качества».

Примерно такая же история и с Нико Уильямсом, которого «Барселона» пыталась подписать все лето. 2. Сегодняшний ответ Лапорты на вопрос о Нико : «Позвольте мне не говорить об игроках, которые нам не принадлежат. Я не буду комментировать аспекты, связанные с игроками, которых нет в нашем составе. Мы уважаем «Атлетик». Тоже Лапорта, но два месяца назад : «Очевидно, Нико мне нравится, очень нравится. Сегодня «Барса» может претендовать на такое подписание, как Нико Уильямс. Мы можем справиться с таким подписанием. Скоро мы вернемся к нормальной финансовой ситуации».

Лапорта пообещал вернуться к правилу «1 к 1». Да, снова

Этим летом «Барселона» планировала выйти из под финансовых ограничений Ла Лиги и вернуться к правилу «1 к 1» (по нему клубам Ла Лиги можно тратить столько же, сколько они заработали – Спортс’‘). Не получилось, поэтому пришлось менять риторику.

● Новая порция обещаний от Лапорты : «С увеличением контракта на экипировку с Nike мы бы уже вернулись к правилу «1 к 1» – без необходимости в Barça Vision. Есть долг за Barça Vision в 40 миллионов – его мы частично компенсировали за счет Aramark. Нужно быть готовыми к альтернативным вариантам. Если заключим контракт на экипировку, будем работать по правилу «1 к 1», потому что закроем платежные обязательства за Barça Vision».

От Aramark «Барса» пока получила только 25 млн евро, остальные 15 млн хотят найти за счет другого спонсора. Но конкретики пока никакой.

● Тут Лапорта ожидаемо налил воды : «Контракт с Nike, который мы собираемся подписать, будет лучшим в мире футбола. Но пока идут переговоры. Я бы очень хотел все объяснить, но об этом процессе можно написать целую книгу. Я нахожусь под соглашением о неразглашении, и пока сделка не будет закрыта, я не могу комментировать процесс».

Лапорта расхваливает Деку, но за что?

Недавно появилась информация, что Деку недоволен ролью в клубе и даже подумывает об уходе. По слухам, перед встречей с кем-то из агентов он сказал: «Я самый бедный спортивный директор в Европе».

А ведь летом 2023-го Лапорта обещал Деку возвращение к правилу «1 к 1» и стабилизацию клубной экономики. Спортдир поверил, но изменений так и не увидел. «Барселоне» даже пришлось официально опровергать слухи и нападки на директора.

Жоан не остался в стороне. Тут он выдал сразу несколько нелогичных цитат: ● «Деку – причина, по которой Ханси Флик здесь. Их совместная работа по формированию состава была ключевой. Деку выполнил непростую работу. Она невероятна».

Но ведь Флик – личный выбор Лапорты, а Деку лишь по поручению президента ездил на переговоры с тренером.

● «Еще одна заслуга Деку – подготовка состава и перестройка спортивной структуры. Деку и его команда, а также Боян и Энрик проделали огромную работу по регистрации игроков. Эту огромную работу я хочу отметить. Деку – архитектор подписания Дани Ольмо и Пау Виктора».

Тоже сомнительно. Пау прошлый сезон провел в «Барсе Атлетик» и имел клаусулу – 3 млн евро. «Барселона» не воспользовалась ей сразу, но чуть позже все равно заплатила требуемую сумму, потому что не смогла удержать своего воспитанника Марка Гиу. За него «Челси» отдал 6 млн евро отступных.

А Дани Ольмо был открыт к переходу и хотел только в «Барселону», но даже в таких условиях пришлось дорого заплатить. «Барселона» трижды меняла предложения, но «Лейпциг» они не убеждали. Немецкий клуб отказался от рассрочек и заставил каталонцев заплатить 55+7 млн евро.

С регистрацией Дани тоже возникли проблемы: он пропустил первые два тура Ла Лиги. В состав его внесли только до января – лишь благодаря травме Андреаса Кристенсена.

● «Деку сократил фонд заработной платы и улучшил качество состава. Средний возраст уменьшился, и я доволен, потому что мы в первую очередь обратили внимание на Ла Масию».

Список на выход внушительный: у двоих истекли контракты (Серджи Роберто и Маркос Алонсо), четверо ушли в аренду (Ориоль Ромеу, Алекс Валле, Клеман Лангле и Витор Роке), двое ушли бесплатно (Илкай Гюндоган и Серджиньо Дест). Продали только Микаила Файе (11 млн), Хулиана Араухо (10 млн), Марка Гиу (6 млн), Шади Риада (7 млн) и Эстаниса Педролу (3 млн).

И немного «Реала» напоследок

Про главного соперника Жоан Лапорта тоже не забыл.

● «Отношения с мадридским «Реалом» плохие, потому что они фигурируют в деле Негрейры. У нас много претензий по поводу фальсификаций – порядка двадцати. Пусть они продолжают делать то, что хотят, мы тоже будем делать то, что хотим».

● «Нападки на «Барсу» продолжаются. Когда все идет хорошо, снова появляется дело Негрейры».

И здесь не очень-то убедительно: новости о деле Негрейры возникали весь сезон-2023/24, по итогам которого «Реал» взял Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, а «Барса» буксовала.

Упс.

Идеальный старт «Барсы»: 7:0 с «Вальядолидом» и +7 от «Реала»

Фото: Javier Borrego, Pedro Porru, Pavlo Gonchar, Juan Jose Ubeda/Keystone Press Agency, Joan gosa/XinHua, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages /Alex Caparros