Идеальный старт «Барсы»: 7:0 с «Вальядолидом» и +7 от «Реала»

Первый хет-трик Рафиньи.

«Барселона», ты куда так разогналась? 7:0 с «Вальядолидом»!

Каталонцы уходят на перерыв абсолютными лидерами Ла Лиги: 12 очков и разница от «Мадрида» уже семь (но у них игра с «Бетисом» в запасе). Рафинья оформил первый хет-трик и добавил ассист.

Это точно кризисная команда?

Рафинью мотивировала попытка подписать Нико Уильямса

У бразильца первый хет-трик в карьере. Теперь на старте сезона: 3+2 за 4 матча. В предыдущих играх Рафинья выходил под нападающим, сегодня Ханси Флик поставил его налево. И получилось очень мощно.

Физически Рафинья самый готовый игрок в стартовом составе: активно прессингует весь матч, регулярно открывается за спины соперников и идеально взаимодействует с партнерами. Связка с Ламином Ямалем стала еще сильнее после прихода Дани Ольмо. «Сегодняшняя игра показала, что нет необходимости в привлечении других игроков», – Рафинья намекнул на несостоявшийся трансфер Нико Уильямса, которого «Барселона» пыталась подписать летом.

Бразилец всегда выкладывался на полную, а при Флике еще и стал очень эффективным. Его средний рейтинг на Sofascore 8,45 – лучший в Ла Лиге. Второй – Ламин Ямаль и 7,93.

Ламин Ямаль не останавливается: восемь матчей подряд с голевыми действиями

Вот это разогнался: оформляет как минимум одно результативное действие в восьми матчах подряд. Серия началась с 1/8 финала чемпионата Европы.

● Грузия : ассист ▶️

● Германия : ассист ▶️

● Франция : гол ⚽️

● Англия : ассист ▶️

● «Валенсия» : ассист ▶️

● «Атлетик» : гол ⚽️

● «Райо Вальекано» : ассист ▶️

● «Вальядолид» ⚽️: 2 ассиста ▶️ ▶️

Сейчас же Ямаль побил рекорд Бояна по голевым действиям в Ла Лиге до 18 лет. У Ламина 6+8 за 42 матча. Пугает, что он не получает отдых: 90 минут против «Валенсии», 89 минут с «Атлетиком», 89 минут против «Вальекано», 90 минут против «Вальядолида». Напрягающие цифры для 17 лет, особенно на фоне травм Педри, Гави и Марка Берналя.

У Флика идеальное начало

Ханс-Дитер стал первым тренером «Барселоны» после Эрнесто Вальверде, одержавшим четыре победы в Ла Лиге на старте нового этапа карьеры. У Вальверде было семь побед подряд в сезоне-2017/18, рекорд у Херардо Мартино – 8 побед на старте сезона-2013/14.

● «Барселона» показала лучший результат в истории против «Вальядолида». Предыдущий рекорд был 7:1 в 1958 году.

● Впервые с сентября 2018 года «Барселона» забила семь мячей: тогда приколотили «Уэску» 8:2.

● А помните прошлые 7:0 от «Барсы»? Тогда уничтожили «Валенсию» Гари Невилла: после англичанин сосредоточился на роли эксперта на ТВ. ● «Барселона» одержала самую крупную победу в Ла Лиге с апреля 2016 года: тогда были 8:0 с «Депортиво». Еще это самая крупная домашняя победа в чемпионате с марта 2014 года (7:0 с «Осасуной»).

Следом у Флика ослабленная «Жирона». Отличный шанс продлить впечатляющую форму.

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Фото: Gettyimages /Alex Caparros