Идеальный старт «Барсы»: 7:0 с «Вальядолидом» и +7 от «Реала»
Первый хет-трик Рафиньи.
«Барселона», ты куда так разогналась? 7:0 с «Вальядолидом»!
Каталонцы уходят на перерыв абсолютными лидерами Ла Лиги: 12 очков и разница от «Мадрида» уже семь (но у них игра с «Бетисом» в запасе). Рафинья оформил первый хет-трик и добавил ассист.
Это точно кризисная команда?
Рафинью мотивировала попытка подписать Нико Уильямса
У бразильца первый хет-трик в карьере. Теперь на старте сезона: 3+2 за 4 матча. В предыдущих играх Рафинья выходил под нападающим, сегодня Ханси Флик поставил его налево. И получилось очень мощно.
Физически Рафинья самый готовый игрок в стартовом составе: активно прессингует весь матч, регулярно открывается за спины соперников и идеально взаимодействует с партнерами. Связка с Ламином Ямалем стала еще сильнее после прихода Дани Ольмо. «Сегодняшняя игра показала, что нет необходимости в привлечении других игроков», – Рафинья намекнул на несостоявшийся трансфер Нико Уильямса, которого «Барселона» пыталась подписать летом.
Бразилец всегда выкладывался на полную, а при Флике еще и стал очень эффективным. Его средний рейтинг на Sofascore 8,45 – лучший в Ла Лиге. Второй – Ламин Ямаль и 7,93.
Ламин Ямаль не останавливается: восемь матчей подряд с голевыми действиями
Вот это разогнался: оформляет как минимум одно результативное действие в восьми матчах подряд. Серия началась с 1/8 финала чемпионата Европы.
● Грузия: ассист ▶️
● Германия: ассист ▶️
● Франция: гол ⚽️
● Англия: ассист ▶️
● «Валенсия»: ассист ▶️
● «Атлетик»: гол ⚽️
● «Райо Вальекано»: ассист ▶️
● «Вальядолид» ⚽️: 2 ассиста ▶️ ▶️
Сейчас же Ямаль побил рекорд Бояна по голевым действиям в Ла Лиге до 18 лет. У Ламина 6+8 за 42 матча. Пугает, что он не получает отдых: 90 минут против «Валенсии», 89 минут с «Атлетиком», 89 минут против «Вальекано», 90 минут против «Вальядолида». Напрягающие цифры для 17 лет, особенно на фоне травм Педри, Гави и Марка Берналя.
У Флика идеальное начало
Ханс-Дитер стал первым тренером «Барселоны» после Эрнесто Вальверде, одержавшим четыре победы в Ла Лиге на старте нового этапа карьеры. У Вальверде было семь побед подряд в сезоне-2017/18, рекорд у Херардо Мартино – 8 побед на старте сезона-2013/14.
● «Барселона» показала лучший результат в истории против «Вальядолида». Предыдущий рекорд был 7:1 в 1958 году.
● Впервые с сентября 2018 года «Барселона» забила семь мячей: тогда приколотили «Уэску» 8:2.
● А помните прошлые 7:0 от «Барсы»? Тогда уничтожили «Валенсию» Гари Невилла: после англичанин сосредоточился на роли эксперта на ТВ. ● «Барселона» одержала самую крупную победу в Ла Лиге с апреля 2016 года: тогда были 8:0 с «Депортиво». Еще это самая крупная домашняя победа в чемпионате с марта 2014 года (7:0 с «Осасуной»).
Следом у Флика ослабленная «Жирона». Отличный шанс продлить впечатляющую форму.
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Фото: Gettyimages/Alex Caparros
Это ошибка Чави, именно в атаке его Барса была слаба. Не может молодёжь хладнокровно держать мяч, выискивая брешь в обороне соперника. Поэтому было масса ошибок в передачах, причём зачастую уже на третьем-четвертом пасе. Меня это реально бесило. Теперь игра более вертикальна, что гораздо больше подходит этому составу. И да, пока играют очень неплохо. Меня не так эти 7:0 радуют, как 3 раза по 2:1, в упорных и равных матчах.