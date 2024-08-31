«Челси» включил странный пункт в сделку по Санчо: он может вернуться в «МЮ» при одном условии

«Челси» договорился об аренде Джейдона Санчо с «Манчестер Юнайтед», в договор пошел пункт об обязательном выкупе следующим летом.

Но сделка включает уникальный пункт, согласно которому для активации обязательной покупки «Челси» должен закончить сезон в топ-14 АПЛ.

«Челси» минимум заплатит 20 млн фунтов стерлингов, сумма может увеличиться до 25 млн фунтов стерлингов в зависимости от результатов команды в этом сезоне.

Санчо год назад разругался с Тен Хагом и не играл за «МЮ», зимой уехав в аренду. Однако его выступления в аренде за «Дортмунд» привлекли интерес со стороны «Ювентуса» и «Челси».

Санчо предпочел присоединиться к «Челси», где он будет работать с главным тренером Энцо Мареской.

Сделка была завершена в последний день трансферного окна, несмотря на то, что Тен Хаг ранее предполагал, что Санчо может остаться в «МЮ».