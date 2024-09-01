После перехода в «Челси» Санчо молниеносно внес изменения в свои соцсети. Болельщиков «МЮ» разозлил один нюанс

Под занавес летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» удалось избавиться от Джейдона Санчо. Его забрал в годовую аренду «Челси», но с обязательством выкупа за 20-25 млн фунтов, если клуб финиширует выше 14-й строки.

Англичанин оказался на «Олд Траффорд» в июле 2021 года. Тогда за него заплатили «Дортмунду» целый 71 млн фунтов. Санчо окончательно потерял место в составе после ссоры с главным тренером Эриком тен Хагом. Этим летом они решили все проблемы, но футболист все равно оставался за бортом.

Последние действия Джейдона Санчо, когда он только перебрался в «Челси», разозлили болельщиков «МЮ». Еще в январе вингер отправился в полугодовую аренду в «Дортмунд» и сразу же сменил все аватарки в социальных сетях на фото, где он в форме немецкого клуба.

Вернувшись в «Юнайтед» этим летом, 24-летний футболист решил не менять их, но через несколько минут после объявления о его переходе в «Челси» он снова позаботился о том, чтобы все изображения в социальных сетях отражали его новый клуб, и фанаты «Юнайтед» от этого не в восторге.

💭 Он точно знает, что делает. И я рад, что те идиоты, которые поддерживали его в ссоре с клубом и тренером, теперь понимают, насколько тупыми они были.

💭 Не стал возвращать аватарку в футболке «МЮ», но быстро поставил себя в форме «Челси». Он и не хотел к нам возвращаться.

💭 Я переживал за этого парня, но теперь понимаю, что он абсолютно искренне не любит клуб, что и показал его последний шаг. Разочарование.