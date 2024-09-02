Конфликт между Ди Канио и Леау. С щекотливым подтекстом

«Милан» и «Лацио» сыграли 2:2 в третьем туре Серии А, а после игры поссорились действующий игрок миланцев и легенда римлян. Паоло Ди Канио раскритиковал поведение Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса.

Леау и Тео не подошли к тренеру в паузе – тот говорит, что не обиделся

Предыстория: игроки «Милана» Леау и Тео остались на скамейке запасных в начале матча, вышли на 70-й минуте, через полминуты помогли «Милану» забить гол, а после этого не пошли к тренеру Паулу Фонсеке, который раздавал рекомендации во время паузы на водопой.

Они остались ждать возобновления матча на противоположном фланге. Сначала прогуливались.

А потом попили воды там – вдали от команды.

И вернулись на поле, когда уже и команда на него выходила.

Возможно, к кому-то из них Фонсека обратился сразу после этого.

Тренер «Милана» прокомментировал ситуацию после игры: «Честно говоря, я даже не смотрел, где они находились, я сосредоточился на других вещах. Они вышли на поле всего за две минуты до этого, поэтому им не нужен был перерыв. Это не проблема, они хорошо отреагировали, когда вышли на поле».

Тео подтвердил – пауза не была им нужна, потому что они только что появились на поле. La Gazzetta dello Sport уточнила, что «Милан» не будет штрафовать обоих за пропуск установки Фонсеки.

Ди Канио рассердился, Леау ответил без слов

Цитата Ди Канио прозвучала громко: «Не хочу быть популистом, но это позор. Капитан команды как бы говорит: посмотрите на это… Это делегитимизация! Из-за этого уменьшается статус и тренера, и партнеров по команде. В мое время их бы размазали об стену. Что вы делаете? Тренер чувствует себя униженным из-за такого отношения».

Леау отреагировал в X, не сказав ни слова. Он выложил фотографию Ди Канио, на которой тот демонстрирует римский салют. И сопроводил это многоточием: «….». За два часа – 11 тысяч ретвитов.

Картинка памятная, но мы не можем ее продемонстрировать в рамках действующего законодательства РФ. В середине 2000-х Ди Канио объявил, что он фашист, а не расист, но при этом за свои празднования, как на том изображении, влетал на штраф в 7000 (по другим данным – 10000) евро и напоролся на одноматчевую дисквалификацию. История гремела по всему миру.

Фонсека начал плохо

В первых двух турах Леау выходил в старте, Тео один раз остался в запасе. Их клуб пока так и не выиграл ни одного матча в Серии А, назначив Фонсеку – по 2:2 с «Торино» и «Лацио», 1:2 с «Пармой».

Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia написал, что руководство оценит перспективы португальца по итогам трех ближайших матчей. Там непросто – да, сначала не очень мощно стартовавшая «Венеция», но дальше – «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и «Интер» в Серии А.

Ди Канио далек от этих проблем – он более десяти лет не тренирует. Да и вся тренерская карьера ограничилась работой в «Суиндоне» и «Сандерленде» в 2011-2013-х.

Осенью 2023-го Ди Канио рассказал La Stampa, что Роберто Манчини звал его к себе в тренерский штаб сборной Саудовской Аравии. По его словам, Манчини предлагал ему стать вторым тренером, но Ди Канио отказался «по зову сердца», хотя и поблагодарил за приглашение.

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Фото: Gettyimages /New Press / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer; Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press