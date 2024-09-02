Фанаты «Нюрнберга» побили своего игрока за фото в майке «Баварии». Это известный стример

Фанаты недовольны Зоммером в футболке «Баварии», но речь совсем не о швейцарском вратаре, который поиграл за этот клуб в 2023-м. Это 26-летний защитник «Нюрнберга» Никлас-Уилсон Зоммер сфотографировался в майке «Баварии» – и тут же навлек на себя гнев.

Фанаты «Нюрнберга» оскорбили и избили игрока

Зоммер – популярный стример, в соцсетях у него более миллиона подписчиков. Именно там он и вывесил такое фото:

Зоммера раскритиковали фанаты «Нюрнберга» – и он удалил публикацию, заодно извинился, но этим дело не ограничилось.

На домашний матч «Нюрнберга» во второй Бундеслиге против «Магдебурга» они притащили баннеры против Зоммера. Вот что там были за надписи: «Гордость за клуб, а не хипстерское позерство», «Никлас, ты такой же говнюк, как и «Бавария» и «Убирайся, баварская свинья».

Фанаты не остановились и на этом. После игры они подкараулили футболиста на пороге его дома и ударили по голове. Позже Зоммер показал в соцсетях, что с ним случилось.

«Нюрнберг» предположил, что инцидент связан с фотографией в футболке «Баварии» и возмутился: «Клуб никогда не допустит, чтобы игроки подвергались физическому нападению, и осуждает такое поведение самым решительным образом. Это абсолютно несовместимо с ценностями «Нюрнберга».

Полиция начала расследование инцидента. Если в связи с этим будут вынесены какие-либо обвинительные приговоры, клуб отреагирует соответствующим образом».

Зоммер начинал в «Нюрнберге»

Зоммеру 26 лет, он с детства занимался футболом в нюрнбергских клубах, во второй команде начинал карьеру, потом выступал за разные клубы, не заходя выше третьей лиги, и на сезон уезжал в Словакию. Но наверняка лучшее воспоминание – победа за «Вальдхоф» в Кубке Германии над «Айнтрахтом». Есть у него в активе и матчи за сборную Германии U-16.

В «Нюрнберге» Зоммер играет за вторую команду – провел пять матчей в новом сезоне. И по понятным причинам пропустил игру против резерва «Аугсбурга» 1 сентября.

Вне футбола у Зоммера успехов больше. Ему принадлежит 50% акций модного парфюмерного бренда Ere Studios GmbH, а в соцсетях за ним следят очень многие: миллион подписчиков в инстаграме, по 900 тысяч на твиче и в тиктоке, более 600 тысяч в ютубе.

Главный «Нюрнберг» из последних десяти сезонов в Бундеслиге отыграл только один – в 2018/19. В том сезоне он отобрал очки у «Баварии» (1:1 дома), не побеждал ее с 2007 года. Сейчас «Нюрнберг» играет во второй Бундеслиге – начал с победы, ничьей и двух поражений.

«Баварию» в Нюрнберге не любят

Нюрнберг – второй по численности город Баварии после Мюнхена. А между фанатами футбольных клубов – напряженные отношения. Матчи между командами называются баварским дерби.

«Нюрнберг» – девятикратный чемпион Германии, в 1968 году побеждал последний раз. «Бавария» перегнала его в 1987-м и забрала статус самой титулованной команды страны, а уже сейчас превзошла соперника по чемпионствам почти в четыре раза. Соперничество серьезное , а в том числе на почве нелюбви к «Баварии» объединились в дружбе фанаты «Нюрнберга» и «Шальке» – это одна из версий их сближения.

Кроме того, Нюрнберг расположен в исторической области Германии – Франконии. И хотя она входит в состав Баварии, жители Франконии называют себя именно франконцами, а не баварцами. Но радости от победы над главным соперником не было уже давно. Времена 7:3 над «Баварией» и чемпионств остались в 1960-х.

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Фото: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press ; instagram.com/niklas.wilson