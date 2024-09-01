🤦♂️🦭 Думали, он предупреждал? Нет - угрожал! Онана снова исполняет «тюленя» в воротах «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» оформил домашний разгром в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Упоминать всех героев происшествия нет смысла, потому что есть Андре Онана.
Камерунец недавно говорил, что будет играть в новом сезоне еще рискованнее.
Не соврал.
А жаль.
📸 Игры разума от Онана. В серии пенальти Андре забавно пытался запутать Холанда
😳 Заметили, что у Салаха новое празднование гола? Все дело в UFC
Онана на ленте очень слаб и не ровня Де Хея. Как бы клоуны не пытались принизить заслуги Давида левой статистикой и всякими писджи, которые к реальности никакого отношения не имеют.