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🤦‍♂️🦭 Думали, он предупреждал? Нет - угрожал! Онана снова исполняет «тюленя» в воротах «МЮ»

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«Манчестер Юнайтед» оформил домашний разгром в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Упоминать всех героев происшествия нет смысла, потому что есть Андре Онана.

Камерунец недавно говорил, что будет играть в новом сезоне еще рискованнее.

Не соврал.

А жаль.

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