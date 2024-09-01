🤦‍♂️🦭 Думали, он предупреждал? Нет - угрожал! Онана снова исполняет «тюленя» в воротах «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» оформил домашний разгром в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Упоминать всех героев происшествия нет смысла, потому что есть Андре Онана.

Камерунец недавно говорил , что будет играть в новом сезоне еще рискованнее .

Не соврал.

А жаль.

📸 Игры разума от Онана. В серии пенальти Андре забавно пытался запутать Холанда

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