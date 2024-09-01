😳 Заметили, что у Салаха новое празднование гола? Все дело в UFC

Сегодня «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют первый суперматч сезона АПЛ.

У Мохамеда Салаха феноменальный показатель в противостоянии - 14 голов. В Англии он никому не забивает чаще, чем «МЮ».

32-летний игрок отметился голами в первых двух турах. А помните, как он отпраздновал забитый мяч? Имитируя лучника.

Не многие из вас знают, откуда здесь «растут ноги». Но Салах все объяснил.

«Кажется, я смотрел UFC - Алекс Перейра дрался Исраэлем Адесаньей. Последний так отпраздновал победу, потому что проиграл в первом поединке.

Мне нравится это празднование. Я фанат UFC. Дома люди воспринимают это, как дань памяти нашим египетским фараонам, когда они рисовали что-то в храме, пирамидах или где-то еще. Это похоже», - объяснил египтянин.

Смотрели этот бой?