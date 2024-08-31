Удаление Зобнина внезапно помогло «Спартаку» победить

Удивительное в Тушино.

«Спартак» провел очень вязкий первый час с «Рубином» – Эсекиеля Барко окружили и сковали. Такое мы уже видели: «Ахмат» точно так же закрывал аргентинца количеством.

Без Барко команде Станковича сложно: тащить мяч пытались Бонгонда с Мединой, глубоко опускался Угальде, но все это не позволяло создавать моменты. Максимум – простые удары в руки Ставеру.

После перерыва мало что изменилось: «Спартак» ничего не мог придумать впереди, а «Рубин» спокойно контролировал Барко и особенно не рвался за мячом. Возможно, все бы и закончилось унылой ничьей без голов, если бы Станкович сделал замены по плану.

Это уже фирменный стиль серба: быстренько менять тех, кто на карточках. На этот раз Станкович не успел: Зобнин за минуту до замены зачем-то схватил соперника за футболку там, где такой фол не требовался, получил вторую желтую и удалился.

Казалось, теперь точно все, никакой победы не будет. Ну как побежать вдесятером, если до этого в полном составе не создали ни одного момента?

Вот только удаление Зобнина все перевернуло – и внезапно в пользу «Спартака».

То ли «Рубин» сразу расслабился, то ли по-новому расставился, чтобы попытаться зацепить победу, но на поле стало совершенному по-другому. Намного просторнее, а вокруг Барко – и близко не так людно.

Аргентинец этим уверенно воспользовался: по ощущениям, все оставшиеся полчаса мячом владел он один. Крутился, вертелся, уворачивался, продвигал атаки, обострял, обводил, отдавал неочевидные передачи. Короче, давал максимум магии.

Очень напомнило матч с «Химками», когда Барко дебютировал и просто всех свел с ума.

Меня особенно впечатляет уверенность Барко: она видна в каждом действии, в каждой передаче, в каждом ударе. Интересно на него смотреть перед пенальти: подходит к мячу как робот и без единого нерва кладет его в сетку. Даже время он тянет настолько искусно, что судья не может подкопаться.

С одной стороны, счастье для Станковича, что у него есть такой игрок. С другой – если его закрывают, то у «Спартака» сразу огромные проблемы впереди.

И это главная задача Станковича: придумать, как строить атаки не только через Барко.

А пока пусть порадуется, что вытащил практически безнадежный матч и продлил серию без поражений и пропущенных голов в Рпл. Лучшее, что может случиться перед длинной паузой.

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Фото: fspartak.com ; РИА Новости /Александр Вильф