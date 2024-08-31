Удаление Зобнина внезапно помогло «Спартаку» победить
Удивительное в Тушино.
«Спартак» провел очень вязкий первый час с «Рубином» – Эсекиеля Барко окружили и сковали. Такое мы уже видели: «Ахмат» точно так же закрывал аргентинца количеством.
Без Барко команде Станковича сложно: тащить мяч пытались Бонгонда с Мединой, глубоко опускался Угальде, но все это не позволяло создавать моменты. Максимум – простые удары в руки Ставеру.
После перерыва мало что изменилось: «Спартак» ничего не мог придумать впереди, а «Рубин» спокойно контролировал Барко и особенно не рвался за мячом. Возможно, все бы и закончилось унылой ничьей без голов, если бы Станкович сделал замены по плану.
Это уже фирменный стиль серба: быстренько менять тех, кто на карточках. На этот раз Станкович не успел: Зобнин за минуту до замены зачем-то схватил соперника за футболку там, где такой фол не требовался, получил вторую желтую и удалился.
Казалось, теперь точно все, никакой победы не будет. Ну как побежать вдесятером, если до этого в полном составе не создали ни одного момента?
Вот только удаление Зобнина все перевернуло – и внезапно в пользу «Спартака».
То ли «Рубин» сразу расслабился, то ли по-новому расставился, чтобы попытаться зацепить победу, но на поле стало совершенному по-другому. Намного просторнее, а вокруг Барко – и близко не так людно.
Аргентинец этим уверенно воспользовался: по ощущениям, все оставшиеся полчаса мячом владел он один. Крутился, вертелся, уворачивался, продвигал атаки, обострял, обводил, отдавал неочевидные передачи. Короче, давал максимум магии.
Очень напомнило матч с «Химками», когда Барко дебютировал и просто всех свел с ума.
Меня особенно впечатляет уверенность Барко: она видна в каждом действии, в каждой передаче, в каждом ударе. Интересно на него смотреть перед пенальти: подходит к мячу как робот и без единого нерва кладет его в сетку. Даже время он тянет настолько искусно, что судья не может подкопаться.
С одной стороны, счастье для Станковича, что у него есть такой игрок. С другой – если его закрывают, то у «Спартака» сразу огромные проблемы впереди.
И это главная задача Станковича: придумать, как строить атаки не только через Барко.
А пока пусть порадуется, что вытащил практически безнадежный матч и продлил серию без поражений и пропущенных голов в Рпл. Лучшее, что может случиться перед длинной паузой.
Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»
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Фото: fspartak.com; РИА Новости/Александр Вильф
Я думаю, что место Медины на фланге при 4-3-3 вообще не его и не раскрывает его сильных качеств. В этом матче можно было Медину ставить на место Зобнина, чтобы он в паре с Барко играл на позиции двух 8-к. И тогда на фланге было бы место более острому Маркиньосу или Зиньковскому.
Надеюсь, что Станкович скорректирует это. Он еще в поиске.
красно-белые коллеги, умейте быть благодарными. не все в нашей команде соболевы, есть люди, которые эту благодарность заслужили.
Но, заметил вот что, все упираются со Спартаком, а Химки и НН пешкодралом ходили? Почему? ГВК и Газпом всё купил? Вопросы, вопросы.