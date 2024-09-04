«Челси» потратил и заработал больше всех, лучший баланс среди топов – у «Сити». Трансферные итоги

Летнее трансферное окно закрылось – даже в Саудовской Аравии . Подводим итоги.

В топ-10 самых дорогих трансферов 10 разных покупателей. Из Саудовской Аравии – один

● Самый дорогой игрок летнего окна – Хулиан Альварес, за которого «Атлетико» заплатил «Ман Сити» 75 млн евро. На втором месте Доминик Соланке (64,3 млн) – рекордное подписание в истории «Тоттенхэма».

В целом летом клубы поскупились. Год назад Альварес делил бы восьмое место с Каем Хавертцем: тогда за 90 млн вышли сразу семь переходов, в том числе за трех игроков заплатили больше 100 млн (Деклан Райс, Мойзес Кайседо и Джуд Беллингем).

● Среди покупателей 10 разных клубов: четыре из АПЛ, два из Ла Лиги, по одному из Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и саудовской Про-лиги. Прошлым летом в топ-10 тоже был один саудовский клуб, но не «Аль-Иттихад», а «Аль-Хилаль» (Неймара брали за 90 млн).

«Брайтон» закупился на 230+ млн. Почти на уровне «Челси»

● «Челси» ожидаемо потратил больше всех – 238,5 млн евро. Из них 112 млн ушло на португальский дуэт – Педру Нету (60 млн) и Жоау Феликса (52 млн). И это еще без учета Эстевана (34 млн евро), который переедет в Лондон только следующим летом.

● Непривычно много потратил «Брайтон» (231,2 млн), который обычно успешно продает. На этот раз они купили восемь игроков, самый дорогой – нападающий Жоржиньо Рюттер, пришедший за 46,7 млн из «Лидса».

● В топ-10 – шесть клубов АПЛ. Транжиры из других стран – «Атлетико», «ПСЖ», «Ювентус» и «Наполи». Неаполитанцы закупились под Антонио Конте на 150 млн – явно надеялись на продажу Виктора Осимхена, но пока только аренда в «Галатасарай».

Больше всех напродавал тоже «Челси» – на 200 млн. И это уже традиция

● «Челси» лидирует и здесь – спасибо одной из лучших академий. Продажи воспитанников – Конора Галлахера, Иана Матсена, Льюиса Холла и Омари Хатчинсона – принесли больше 140 млн доходов. С учетом Ромелу Лукаку и отъезда Анжело Габриэла в «Аль-Наср» лондонцы выручили за лето почти 200 млн. До баланса с покупками не хватило 40 млн.

За безумными тратами «Челси» часто забывается, что лондонцы уже давно одни из лучших продажников. За последние 10 лет (с сезона-2014/15) «Челси» продал на 1,54 млрд евро – первое место в мире. У идущей следом «Бенфики» 1,44 млрд, у «Монако» – 1,25 млрд.

Для сравнения: только академия «Челси» продала за этот отрезок примерно столько же, сколько весь «Арсенал» (около 500 млн евро).

После смены владельцев тенденция продолжается: в топ-10 самых доходных трансферных окон английских клубов – четыре места за «Челси» (и все они случились за последние пять лет). Рекорд установили прошлым летом, когда лондонцы заработали на продажах и арендах 270 млн.

● Аж на 163 млн распродал игроков «Лидс» из Чемпионшипа. Самые крупные сделки: уже упомянутый выше Рюттер («Брайтон» заплатил 46,7 млн), 18-летний полузащитник Арчи Грэй («Тоттенхэм» не пожалел 41 млн), вингер Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм» отдал около 30 млн).

У «Лидса» лучший трансферный баланс лета – 130,5 млн, на втором месте со 116 миллионами – «Манчестер Сити». Планку в 100 млн превзошли только эти клубы.

Дальше команды вроде «Бенфики», «Генка», «Бернли», «Ренна» и «Сассуоло». Непривычная компания для «Сити».

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Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Julian Finney