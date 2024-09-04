Несколько часов отделяли «Виллу» от снятия очков – как она спаслась?

Чуть не пошли по пути «Эвертона».

После закрытия трансферного окна спортивный директор «Астон Виллы» Мончи и директор футбольных операций Дамиан Видагани рассказали журналистам, что клуб этим летом был на грани больших санкций от АПЛ.

Ситуацию спасла продажа полузащитника Дугласа Луиса в последние часы перед дедлайном.

Хитрый обмен воспитанниками с «Челси»...

В мае «Вилла» праздновала выход в Лигу чемпионов, но мысли клубных боссов были заняты другим: как до 30 июня (конец предыдущего отчетного периода) выручить средства, чтобы соответствовать правилам АПЛ по прибыли и устойчивости ( PSR). При худшем сценарии клуб ждали санкции от лиги вплоть до снятия 10 очков.

«Все ликовали и отмечали выход в ЛЧ, – передает The Athletic слова Видагани. – Но Мончи и я на вечеринке думали о том, как избежать снятия очков, которое могло бы испортить замечательный сезон. Это как бомба с обратным отсчетом, а нам нужно перерезать кабель. Мы решили проблему в последнюю секунду».

Мончи дополняет: «Важно понимать, что в этом трансферном окне у нас было два дедлайна. До 30 июня нам нужно было найти решение по ФФП, а после – создать наилучший состав под сезон с ЛЧ. Последние семь дней июня – худший момент, потому что на нас была большая ответственность».

Разгружая ведомость, сначала «Вилла» отправила в многострадальный от санкций «Эвертон» 21-летнего Тима Ироэгбунама (получили 9 млн фунтов), а взамен купила оттуда Льюиса Доббина. Затем произошел такой же размен с «Челси»: отдали лондонцам юниора с 35 минутами в АПЛ Омари Келлимена (получили 19 млн), а взамен забрали финалиста ЛЧ Иана Матсена.

Унаи Эмери как раз искал защитника, который может помочь в атаке – получилось совместить приятное с полезным. Мы ранее уже объясняли выгоду от продажи воспитанников – все дело в амортизации: трансферные расходы размазывают по годам контракта новичка. Если игрок, за которого отдали 100 млн евро, подписывает контракт на пять лет, то в годовой отчетности такой трансфер занимает 20 млн евро. Есть и обратный эффект: чем раньше клуб продает игрока до истечения действующего контракта, тем меньший доход можно вписать в финансовые отчеты (остаток недоамортизированной суммы минусуется из стоимости трансфера).

Именно поэтому особую ценность в последнее время обрели продажи воспитанников. Их не покупали, поэтому сумма с продажи идет сразу в чистые доходы. Идеальный выход для клубов, которым необходимо покрыть сверхзатраты и вписаться в ФФП.

...И спасительный трансфер Дугласа Луиса в «Ювентус»

Но для «Виллы» этого было недостаточно, пришлось ужиматься еще.

«Если бы мы продали Джейкоба Рэмзи (тоже воспитанник), то проблемы с PSR (Правила прибыльности и устойчивости) были бы решены, – рассказывают боссы «Виллы». – И мы могли его продать, потому что нам поступали предложения. Но нам нужно было решать вопросы с PSR, при этом не лишая Унаи одного из самых важных игроков.

Другим решением было бы выставить на рынок Олли Уоткинса. Это простой выход, так как он лучший нападающий. Или продать одного из лучших вратарей в мире, потому что у нас были предложения по Эмилиано Мартинесу. Можно было продать Эзри Консу, Леона Бэйли, но мы не должны ставить под угрозу успех следующего сезона.

Некоторые клубы пытались воспользоваться нашей ситуацией, делая заниженные предложения. Это нормально – здесь джунгли, и каждый ищет свой интерес. Но ключевой сделкой для нас стал Дуглас Луис».

Эмери еще по ходу прошлого сезона решил, что готов расстаться с бразильцем. Поэтому в конце мая директоры «Астон Виллы» слетали в Италию и предварительно договорились о сделке с «Ювентусом». Однако в итоге все затянулось до самого флажка.

«Мы увидели подпись только 30 июня. Это были американские горки (в оригинале – rollercoaster), – вспоминают Мончи и Видагани. – Дуглас ездил в США с Бразилией на Кубок Америки. Ему нужно было пройти медицинское обследование и подписать контракт, но... безумие продолжилось. Была одна бессонная ночь. Они играли в Вегасе, а затем должны были пойти в отель, где планировалось подписание контракта. Однако сборная Бразилии не дала команде остаться в Вегасе, так как они боялись вечеринок.

С того момента, как мы пожали руки с Кристиано Джунтоли из «Ювентуса», до окончательного подписания прошел целый месяц».

В итоге «Вилла» все же избежала санкций: в последний момент получили от туринцев подпись на 42 млн фунтов, а также молодых Энцо Барренечеа и Сэма Айлинга. Оба сразу же отправились в аренды, но в будущем могут принести пользу.

«Самуэль и Энцо – молодые игроки, которым мы доверяем, – говорит Видагани. – Мы знали, что они не будут готовы играть за нас сразу, но они оба молодые, талантливые, с приемлемыми зарплатами. В следующем году они будут хорошими активами».

Возможно, это уже вклад «Виллы» в то, чтобы лето-2025 получилось для клуба более спокойным.

«Ювентус» забрал из «Астон Виллы» не только Дугласа Луиса, но и его девушку. Она тоже футболистка

Фото: Gettyimages.ru /Adam Hunger, Alex Pantling, Alex Davidson