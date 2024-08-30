Как еще нажиться на «Локо»? Кто теперь лучший неочевидный капитан? Кого брать в фэнтези РПЛ

Дедлайн – 31 августа (суббота) в 15:00.

Разбираем пики на 7-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Локомотив» vs «Краснодар» – что делаем с игроками разогнавшихся команд?

Вряд ли продаем открытие сезона Алексея Батракова , но ставим ли в старт? И как быть с остальными?

man red , 130-е место

Андрей – лучший игрок 6-го тура фэнтези РПЛ. Набрал 103 очка.

– Я жду результативного матча в Москве. «Краснодар» пропустил всего три мяча, но это не говорит о надежности обороны. «Быки» играли против четырех слабейших атак лиги – «Ахмата», «Динамо» Махачкала, «Факела» и «Пари НН». Зато в матче с московским «Динамо» мы видели, сколько пришлось тащить Станиславу Агкацеву. Поэтому у «Локомотива» точно будут возможности забить. Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев – самые надежные атакующие опции на старте сезона. Плюс Батраков монструозно исполняет стандарты. Это важнейший фактор. Так что Алексея я бы оставлял в старте.

У «Локомотива» тоже достаточно проблем в обороне. Он пропускает больше всех в топ-6. «Краснодару» туго даются голы, но воскресный матч – хорошая возможность для Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы наконец-то забить в новом сезоне РПЛ.

Dmitry Kisel , 157-е место

Дмитрий – игрок h2h-клуба «Ратамахатта», лидирующего в Премьер-лиге h2h-чемпионата РПЛ. Победитель фэнтези РПЛ в сезоне-2022/23, серебряный призер фэнтези Нидерландов-2021/22

– У меня в составе сейчас есть Батраков и Сперцян. Алексея я хочу оставить. При этом не вижу сейчас никаких причин сажать его на лавку, под любого соперника. Со Сперцяном сложнее. Вероятно, скину, чтобы взять Ивана Облякова (да, в прошлом туре я пропустил его занос).

Егор Беликов, 400-е место

Егор – игрок h2h-клуба «Сборная Гондураса по хоккею», лидирующего в группе 1 второго дивизиона h2h-чемпионата РПЛ.

– «Краснодар» точно докупать не стоит, лучше убрать из защиты — «Локомотив» забил всем соперникам в официальных матчах. Батраков немного нервирует — с одной стороны, может показаться, что он теряется в матчах с равными соперниками (2 очка с Динамо, 4 с ЦСКА). Но матчи этих команд обычно огненные, ждем «обе забьют», голы. А Батраков сейчас участвует во всех атаках лидирующей команды, так что я все же ставил бы его в старт.

Другие кандидаты хуже: у «Краснодара» так себе календарь. Следом «Ростов», вполне бегущий «Акрон» и «Зенит», так что феерии Сперцяна и Кордобы я бы не ждал и после паузы (хотя рискнуть с форвардом вполне нормальная идея). В «Локомотиве» есть ощущение, что Сергею Пиняеву нужен гол. В Кубке ему даже пытались его подарить, для Пиняева это явно психологически важно. Плюс есть стандартные Илья Самошников и Жерзино Ньямси. Воробьев выглядел на старте чемпионата поживее и ближе к результативным действиям, чем сейчас, поэтому на его место и в 3-4-3, и в 3-5-2 легко найдутся кандидаты поперспективнее.

Не пора ли закупаться игроками «Ростова»? Если да– кем, кроме Роналдо?

У ростовчан впереди «Факел» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» Махачкала (д) и «Акрон». Неплохой календарь.

man red: У «Ростова» в ближайшее время действительно очень приятный календарь. Проблема в том, что надежных атакующих опций, помимо Роналдо, сейчас нет. Я сам в первых турах брал Егора Голенкова, но эта ставка не сработала. Выбор между Голенковым и Николаем Комличенко – игра в угадайку перед каждым матчем, оба нестабильнуы, Валерий Карпин их постоянно ротирует в старте. Раньше была надежная опция – пенальти Максима Осипенко. Возможно, ему их вернут после того, как «Оренбург» не забил Роналдо. Верняком не назовешь.

Dmitry Kisel: Календарь хороший, уже сейчас хочется иметь двоих под «Факел», но не сказать, что выбор огромный. Честно говоря, не знаю, вернут ли Осипенко пенальти, а без них не вижу большого смысла тратить 6,5 на него. Казалось бы, можно взять вратаря на четыре тура за 5,5, но мне не по душе ситуация постоянной неуверенности в старте выбранного голкипера (а у «Ростова» кандидатур аж три). При этом есть активный Андрей Лангович за тот же ценник. В нападении и полузащите кандидатуры, кроме Роналдо, не рассматриваю.

Егор Беликов: Календарь действительно сладкий, и Роналдо у думающих уже есть. Угадать, кто из пары нападающих Комличенко-Голенков забьет в конкретном матче, не может, кажется, даже сам Карпин. Поэтому и меняет одного другим. Разыгрался Данил Глебов, но опорник для фэнтези – все понятно.

Из неожиданных пиков – Лангович. Да, у «Ростова» пока мало сухих матчей (кроме стартового матча с ЦСКА и кубковой игры с «Оренбургом»). Но, во-первых, против «Факела» можно и нужно. Допустим, взять Андрея на тур, а затем провести через скамейку во время выезда в «Краснодар», и вернуть в основу. Во-вторых, в двух последних матчах у Ланговича ассисты.

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Кто лучший капитан?

Матео Кассьерра, Роналдо, Эсекиэль Барко – второй тур подряд нет одного очевидного кандидата.

man red: Опции с Матео Кассьеррой против «Пари НН» или Роналдо против «Факела» выглядят привлекательными. У меня есть ощущение, что в эти выходные владельцы Константина Тюкавина будут в хорошем настроении. «Динамо» играет против «Оренбурга», а у оренбуржцев не очень стабильная оборона. Для Тюкавина воскресный матч – хорошая возможность прервать безголевую серию.

Dmitry Kisel: Тут самый интересный выбор тура, заведомо неправильного ответа на вопрос о капитане нет. Помимо Кассьерры, Роналдо и Барко есть несколько позабытый Тюкавин. Да и Ивана Облякова на волне его успеха наверняка кто-то захочет закапитанить под «Химки». Решать буду непосредственно перед туром – вероятнее всего, выбирая между Барко и Роналдо.

Егор Беликов: Список кандидатов у меня тот же, не верю во вторую феерию Облякова подряд. Смотрю по голевому ожиданию. «Рубин» выглядит боевито, вполне может поддержать уровень борьбы даже со «Спартаком», но многовато пропускает. «Зенит», ожидающий Максима Глушенкова или хотя бы Александра Соболева, может надеяться просто дожить до паузы, и отбегать без риска, но уж больно велик разрыв в классе с «Пари НН».

У «Ростова» – «Факел», который приподнимается с колен (выиграл в прошлом туре у «Оренбурга»). Но ребятам Карпина вполне по силам опрокинуть этот кашляющий, с трудом заводящийся автобус. Однако голевой феерии от Роналдо не жду. Итого, в порядке убывания – Кассьерра, Барко, Роналдо.

Дедлайн 7-го тура – 31 августа (суббота) в 15:00 . Его откроет матч «Химки» – ЦСКА.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев