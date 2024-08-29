Хакер взломал соцсети Мбаппе: назвал Месси карликом, пообещал переход в «МЮ» и продал крипту

Пока Килиан Мбаппе спал где-то в Мадриде, его аккаунт в социальной сети X (также известной как Twitter) взломали на 20 минут. За небольшое время, которое было у хакера, он написал от лица французского футболиста много интересного.

Например, сделал выбор между Криштиану и Месси – и он не в пользу Лео.

«Криштиану – величайший футболист всех времен. Этот карлик – не мой GOAT»

Притопил за «МЮ», потроллил «Сити» и пообещал неожиданный трансфер.

«Привет, @ManCity... Лооооооол, поймал тебя. На самом деле я перехожу в «МЮ» свободным агентом летом 2026-го. Манчестер – красный».

На вопрос, какого цвета Лондон, хакер ответил: «Лондон – дерьмо, бро». А когда попросили ретвитнуть картинку с Мбаппе в футболке «Тоттенхэма», подписал ее: «Вот это трофей для шпор». А потом заодно назвал дерьмом еще и лондонский клуб.

Еще псевдо-Мбаппе похвалил пару фанатских твиттер-аккаунтов. Один следит за «МЮ», другой за «Челси». Понятно, что стоящие за этими аккаунтами люди и стали главными подозреваемыми во взломе.

Также в аккаунте Мбаппе появились и надписи политического содержания: «Нахрен Израиль», «Свободу Палестине» и «Евреи рулят футболом». Но целью захвата аккаунта было даже не это, а продажа мемкоина.

Одно из первых сообщений было про криптовалюту $MBAPPE, которая тут же взлетела в цене – до десятков миллионов долларов. Но потом точно так же быстро обесценилась почти до нуля. Кто-то успел сделать на этом неплохие деньги. По крайней мере, пишут об одном пользователе, который купил криптовалюту Мбаппе за 286 долларов, а продал на пике за 200 тысяч долларов.

Спустя 20 минут все странные сообщения из аккаунта Килиана были удалены. В соцсетях некоторые даже составили не особенно правдоподобную теорию заговора, по которой за взломом стоял сам Мбаппе, который таким образом решил продвинуть собственную криптовалюту.

Фото: Gettyimages /Florencia Tan Jun / Stringer; x.com/kmbappe