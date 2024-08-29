📸 Skechers поздравил Кейна с «Золотой бутсой» особой обувью. Выпустят 36 пар – по количеству голов Харри

Харри Кейн получил «Золотую бутсу» – награду лучшему бомбардиру Европы по итогам сезона-2023/24. В минувшей кампании англичанин забил 36 голов в Бундеслиге. Награду Харри вручили в торжественной обстановке на «Альянц Арене».

Кейн – амбассадор Skechers. Бренд разработал специальные бутсы, чтобы поздравить форварда с получением заслуженной награды. Основной цвет модели, конечно, золотой.

В дизайне присутствуют флаг Англии, фамилия Харри, а также имена его детей.

Бутсы выпущены лимитированной коллекцией. В продажу по всему миру поступит лишь 36 пар – по количеству голов Кейна. Сам Харри уже получил подарочек.

Как вам такой дизайн? Не слишком вычурно?

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