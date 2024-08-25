Мюллер обошел Майера по матчам за «Баварию» в Бундеслиге. В следующей игре Томас может установить новый рекорд

«Бавария» начала новый сезон Бундеслиги с непростой победы над «Вольфсбургом». До 65-й минуты мюнхенцы со счетом 1:2 уступали «волкам».

Все изменил выход Мюллера и бумажка с установкой Компани, которую Томас вынес в трусах . Полузащитник принял участие в двух голевых атаках «Баварии». Мюнхенцы победили со счетом 3:2.

Для Мюллера игра с «Вольфсбургом» стала особенной: он в 474-й раз вышел на поле Бундеслиги в футболке «Баварии». По этому показателю Томас обошел Зеппа Майера – легендарного голкипера, который делил поле еще с Гердом Мюллером и Францем Беккенбауэром.

Майеру принадлежит рекорд по количеству официальных матчей за «Баварию» во всех турнирах – 709 игр. По этому показателю Томас сравнялся с легендой после игры с «Вольфсбургом».

Следующий матч мюнхенцы проведут 1 сентября против «Фрайбурга». Если Компани выпустит Мюллера на поле, раумдойтер установит новый клубный рекорд по количеству матчей во всех соревнованиях.

За 16 лет в «Баварии» Томас в общей сложности забил 244 гола. С Рекордмайстером он завоевал 32 трофея, в том числе рекордные 12 титулов Бундеслиги и шесть побед в Кубке Германии. Не будем забывать о двух трофеях Лиги чемпионов.

Мюллер уже вошел в историю мюнхенцев. Хорошая новость для фанатов «Баварии» – Томас пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

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