Акинфеев уже 6 лет делает один из лучших детских турниров России. Там можно понять воспитание футболистов

Терентьев посетил маленькую Лигу чемпионов.

Кубок Акинфеев проводится уже шестой год – и за это время стал, наверно, самым ярким детским турниром России. География (от Владивостока до Донецка), масштаб (2 тысячи на трибунах, концерт и приглашение команд из ближнего зарубежья) и организация (экскурсии в Кремль и легенды прошлого на финале).

Мы сходили посмотреть на Кубок изнутри – как важный повод поговорить о проблемах и счастье детского футбола в России.

Грусть пацана из «Зенита» и техника 20-ки из «Алании»

Вдоль бровки поля идет мальчик в форме «Зенита» – чуть не плачет. Его заменили спустя пять минут начала матча. Тренер объяснил: «Ты вышел играть один. Никого вокруг не видишь».

Какое-то время мальчик стоит в отдаление от команды, которая забивает второй гол в ворота детской «Алании». 2:0. Во время перерыва тренер еще раз акцентирует внимание на 33-м номере.

«Одни потери. Ну отдай передачу, а ты летишь всех обыгрывать – есть же принципы игры. Второй момент: что я говорил про игру в обороне? Важно торможение [перед соперником]. А ты пролетаешь мимо – ни одного не остановил».

Во втором тайме парень снова появился в стартовом составе – сначала осторожничал, но потом даже заложил пару финтов и отдал обостряющую передачу. К финальному свистку улыбался вместе с остальными.

После матча я задал тренеру вопрос: «Претензии высказаны в корректной форме, но замена – не слишком ли это жестко?» Все же играют 11-12 летние ребята.

«Сначала говоришь один раз, второй, третий – и если человек не понимает, надо действовать прямо. Конечно, без ненормативной лексики, – говорит тренер Борис Купецков. – Но это мужской вид спорт – и надо честно указать: если он пренебрегает командой, принципами игры в футбол, значит не по праву занимает место. И может просто оказаться за бортом. Во втором тайме мы дали ему шанс. Нельзя же убрать человека – и все. Выпустили с мотивацией: покажи, что ты понял, что изменил свою игру. Он это сделал».

Другая причина, почему зенитовцу было непросто в первом тайме – 20-й номер «Алании» Дзантемир Наниев. Миниатюрный (как и почти все в кавказской команде) крайний полузащитник. Несколько раз он закладывал такие финты, что они казались важнее голов. Пусть и на втором-третьем сопернике его нередко накрывали.

Главный тренер «Алании» U-12 – Гурам Тетрашвили. Он поиграл в РПЛ за «Анжи» и «Тамбов», а теперь первый год пробует тренировать. Жесткий крайний защитник, который по дороге на интервью (подальше от шумной музыки) восхищенно рассказывает мне про дриблинг 20-го номера.

«Первое: надо сказать спасибо тренерам, которые готовили их с 6 лет. Я же только год в команде, – говорит Тетрашвили. – Второе: стараемся никак не ограничивать ребят в обводке, иначе станут роботами. Плюс работаем над координацией: раз в неделю есть тренировка по дзюдо. Полезная вещь – для правильной постановки стоп, для тела в целом.

[Чтобы растить смелых ребят], никогда под ногу не кричим: «Сюда отдай, туда». Дети должны сами принимать решения. Да, это идет в минус результату, но мы воспитываем футболистов, а не команду. После игры уже проводим разбор, во время – только подсказ по оборонительным действиям.

Поймите, сейчас дети другие – по менталитету. Мы – родители, тренеры – за них все делаем, везде возим. Им самостоятельности не хватает. Поэтому важно, чтобы они учились принимать решения на поле, а не ждали, когда подскажут. Чтобы становились не только футболистами, но и личностями. Без этого никакая техника не поможет».

Валерий Карпин в 2022-м после поражения в Сплите от Хорватии пытался зародить важную дискуссию – как убрать у наших футболистов страх больших матчей.

«Мне кажется, страхи перебарываются за счет опыта, – говорит Тетрашвили. – Для нас это первый большой турнир – с такой крутой организацией: ребята приехали в Москву с огромными глазами, у них стресс, с которым прежде не сталкивались. Напротив выходят «Химки», «Зенит».

Старались не загонять фразами: «Победите любой ценой». Хотели, чтобы они с улыбкой играли, в удовольствие. Вот это самое золотое. Теперь у нас есть такой опыт, против топ-команд – и дальше такие матчи не будут пугать».

«Зенит» в итоге победил 4:0 – это был матч за 9-е место (в турнире из 20). Важно: у «Зенита» тоже хватало интересных умных ребят, которые пытались играть пятками, обводить. Но мне больше запала по-детски бесшабашная игра «Алании».

Особенно запомнился 10-й номер, капитан Заурбек Кокоев – давайте запомним это имя. Потому что в разговоре он показался очень взрослым. Когда задал ему наивный вопрос: «Откуда такая техника?», ответ показал человека, который хочет пойти далеко.

«Тренируемся много. Но по факту мы все равно проиграли – где-то физики не хватило, где-то везения. Значит нужно играть лучше», – сказал мальчик, который ростом по плечо даже многим сверстникам.

Главная проблема детского футбола в России – отвечают тренеры

Во время Кубка Акинфеева я поговорил с тремя тренерами – и каждому задал один и тот же вопрос: в чем главная проблема детского футбола в России? Ответы были об одном и том же, но сформулированы с важными отличительными деталями.

«Требования руководства к результату – вот что бы я изменил, – говорит тренер тульского «Арсенала» Юрий Кураков. Он поиграл во Второй лиге СССР, видел гол Андрея Пятницкого в Кубке в ворота своей команды и ради работы с детьми оставил бизнес. – Все говорят, что результат не важен, но только от него и пляшем. Не дай бог, сыграем плохо — и это не только у нас, так по всей России.

А как влияет гонка за победами в детстве? Приходится отбирать более здоровых, мощных ребят. Дети вроде бы одногодки, но всегда будут те, кто раньше сформировался. Есть же биологический возраст: по паспорту может быть 10, а вымахал как 14-летний. Тех, кто позднее созревает, отсеивают. Он, может быть, и не меньше одарен, правильно открывается, но роста и силы еще нет.

Еще другая проблема – поля: с 13-ти начинаем выходить играть на все, а тренироваться можем только на четвертинке. Конечно, ребятам нужно время, чтобы привыкнуть к пространству».

«Борьба за результат сказывается даже здесь – на Кубке Акинфеева, – говорит тренер «Зенита» Купецков. – Многие наши соперники почти не делали замен, например. Сейчас финал был: у «Мастер-Сатурна» ни одной не было, по-моему (одна – Спортс), у «Локо» – два футболиста поменялись.

Какая польза для тех, кто сидел на замене? Зачем они приехали? Чтобы смотреть со стороны? Тогда на что люди, которые все организовали, потратили деньги? Я в этом смысла не вижу.

Зато «Локо» выиграл [по пенальти], а «Сатурн» в финале. Мы же во всех матчах – независимо от таблицы – играли двумя семерками (и двумя вратарями), по половине тайма.

Организаторы Кубка пытались исправить проблему – внесли пункт, что все, кто в заявке, должны выходить на поле. Но нашли другую лазейку – команды делали заявку на 13 человек. Остальных 5 отсекали.

Пока эта система не изменится, пока не прекратится битва за результат, ничего не получится».

Другой важный момент – гораздо более локальный, но точка роста для Кубка Акинфеева – продолжительность матча.

«Турнир классный, все суперорганизованно, единственная проблема – два тайма по 15 минут. Это очень мало, – говорит тренер «Мастер-Сатурна» Илья Клишин. Ему 25 лет, а тренировать он начал с 19 в родной Электростали. – На групповом этапе всем давали одинаковое время, но это все равно мало. В финальных играх уже, да – кто-то больше играл, кто-то меньше».

«Поскольку мы играли строго двумя семерками, то за шесть дней и 6 матчей (по 30 минут) 16 детей (14 полевых и два вратаря – Спортс) получили 1,5 часа игрового времени на человека. Это одна наша тренировка», – дополняет Купецков.

Медиалига уже популярнее РПЛ – для детей

Еще одно удивление турнира – Медиалига уже популярнее РПЛ. Простой пример, который релевантен ко всем командам.

Общаюсь с капитаном тульского «Арсенала» Артемом Морозовым – он по-детски кратко и стеснительно отвечает про кумиров и любимые команды, но как только речь заходит про Медиалигу, сразу оживляется. Рядом возникают его одноклубники, которые чуть ли не хором называют любимый клуб в России: 2Drots.

А любимый футболист у всех пацанов из Тулы, конечно, Максим Турищев.

Он играет за тульский «Арсенал», но что гораздо важнее – до этого был в 2Drots.

Ребята из «Алании» на вопрос «Матч ЦСКА – «Спартак» или 2Drots – «Амкал» отвечают даже с легким смешком: «Конечно, второе. Медиалига интереснее – там правила прикольнее».

«Думаю, сейчас так у каждого ребенка, – говорит Илья Клишин из «Мастер-Сатурна». – Мы стараемся направить: показать, что есть другой уровень футбола – за ним и нужно следить. Но у ребенка есть телефон, а там 2Drots. Пока с этим ничего поделать не можем».

«Мне кажется, дети сейчас знают больше футболистов из Медиалиги, чем из профессионального футбола», – подтверждает Гурам Тетрашвили.

Можно по-разному относится к Медиалиге, но пока вы ее хейтите или не замечаете, она делает маленькую революцию в российском футболе. По крайней мере, в глазах детей.

Акинфеев хочет позвать команды из Бразилии и Китая на следующий турнир

Это был шестой Кубок Акинфеева – и со стороны он показался детской Лигой чемпионов.

Топовый состав участников – от ЦСКА, «Локо» и «Зенита» до «Пахтакора» и «Кайрата». И широкая география – приехали академии от Владивостока до Донецка с Луганском.

Шикарные условия: Кубок перенесли из Бронниц в Химки (гораздо более удобная локация), 1,5-2 тысячи зрителей на трибунах (к финалу), экскурсии в Кремль для команд, фестивальная атмосфера с концертом, конкурсами и матчем легенд «Спартака» и ЦСКА в последний день.

На финал ребят из «Мастер-Сатурна» и «Локомотива» выводили звезды прошлого – например, Егор Титов, Роман Павлюченко, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Алан Дзагоев.

Атмосфера чего-то большого чувствовалось по тому, как много я видел плачущих от наплыва эмоций детей. Как тренер «Мастер-Сатурна» успокаивал пацана, который не забил решающий пенальти в финале. Как Игорь Акинфеев приободрял маленького вратаря «Алании», проигравшего в киперболе парням из «Локомотива».

Для них всех это правда был личный финал ЛЧ. В плане антуража и детского ощущения праздника. Главное только, чтобы уже тренеры в будущем не ощущали турнир как свою Лигу чемпионов. А просто давали детям играть в футбол.

Последний важный момент: сам Игорь Акинфеев весь день финала был на стадионе – участвовал в открытии, комментировал кипербол, а потом награждал победителей и с каждой командой турнира делал отдельное фото.

Легенда с большими планами.

«Открою маленькую тайну – мы хотели пригласить Китай и Бразилию, чтобы страны БРИКС были на турнире. Но дай бог все получится, и сделаем на следующий год. Для нас не столько география важна, а набор команд, сильных академий», – сказал вратарь ЦСКА.

А еще Акинфеев уронил одну важную для фанатов красно-синих фразу во время приветственного слова, держа в руках мяч: «Я с ним познакомился, когда мне было четыре. И постараюсь еще год-полтора побыть вместе».

Почему в России пропали дриблеры?

Телеграм-канал Артема Терентьева

Фото: vk.com/akinfeevcup ; fc-anji.ru ; fc-rostov.ru