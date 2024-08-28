Муслера пнул соперника на красную – за празднование перед турецкими фанатами. Шумный вылет «Галатасарая» из ЛЧ

«Янг Бойз» с последнего места чемпионата Швейцарии лишили «Галатасарай» ЛЧ: после домашних 3:2 увезли минимальную победу из Стамбула.

Конечно, было очень жарко: с потасовками, провокациями и удалением.

Игроков «Янг Бойз» забросали стаканами при уходе с поля, Муслера сгорел после провокационного празднования

Нули держались очень долго. Хотя «Янг Бойз» провалил страт сезона и сейчас в хвосте швейцарской лиги. Да-да, тут нет ошибки: делят последнее место с «Ивердон Спорт» и набрали два очка в пяти матчах.

На 81-й пошла жара: гости сделали двойную замену, и по рекомендации судьи футболисты пошли через дальнюю часть поля – рядом с трибунами ярых турецких болельщиков. Полетели стаканы с напитками, игрокам прямо во время матча прошлось срезать через поле.

Фернандо Муслера и другие футболисты «Галатасарая» выталкивали их обратно, но те указали на поведение фанатов.

Судья Эспен Эскос остановил игру. Когда замененные наконец дошли до скамеек, завязалась драка.

На 87-й швейцарцы открыли счет и увеличили преимущество по общему счету до +2. Сразу после гола Эскос еще и удалил Фернандо Муслеру: уругваец ударил ногой автора гола Виржиниюса – подумал, что тот провоцировал турецких фанатов. Француз встал как раз перед трибуной фанатов «Галатасарая» и раскинул руки – тут же получил пинок от капитана.

Моментальное наказание.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук считает, что именно потасовки в конце матча предопредилили результат: «У нас был потенциал добиться большего, но инциденты на поле отвлекли нас».

Добавка к обидному вылету на домашнем стадионе. Еще и на глазах у видных политических деятелей: министра молодежи и спорта Турции Османа Ашкына Бака, губернатора Стамбула Давута Гюля и президента турецкой федерации футбола Ибрагима Хаджиосманоглу.

«Галатасарай» в отрыве по выходам в группу ЛЧ. Но в этот раз не вышло и у него

В последние 15 лет не у всех турецких клубов складывается с Лигой чемпионов. В этот раз не повезло даже «Галатасараю» – самому успешному клубу страны в турнире.

Вот краткая статистика попаданий в групповой этап турнира за последние 15 лет.

🔴🟡 «Галатасарай»: 7 раз (сезоны-2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2023/24).

⚪️⚫️ «Бешикташ»: 4 раза (сезоны-2009/10, 2016/17, 2017/18, 2021/22).

🟢⚪️ «Бурсаспор» : 1 раз (сезон-2010/11).

🔵🔴 «Трабзонспор»: 1 раз (сезон-2011/12)

🟠 «Истанбул Башакшехир»: 1 раз (сезон-2020/21).

🔵🟡 «Фенербахче»: 0.

● «Галатасарай» регулярно выходит в групповой этап и практически не вылетает в отборах: за последние 15 лет лишь дважды не прошли квалификацию (в сезоне-2021/22 остановились во втором раунде, сейчас – в раунде плей-офф).

Зато в прошлом сезоне пошумели: до конца цеплялись за плей-офф, заняли третье место и взяли четыре очка против «МЮ» (победа и ничья). Вышли в Лигу Европы, но отлетели в первом же раунде от пражской «Спарты» (общий счет 4:6).

В начале 2010-х «Галатасарай» два года подряд выходил в плей-офф: в ЛЧ-2012/13 добрались до четвертьфинала, в следующей – до 1/8 финала. После этого максимум группа.

● «Фенербахче» вылетел совсем недавно : получили от «Лилля» после гола Джонатана Дэвида с пенальти на 118-й. Грустный дебют для тренера Жозе Моуринью, португалец не согласился с вылетом: «Победы заслуживала одна команда, но выиграла другая. Если я заговорю [о судействе], у меня будут проблемы. Не хочу продолжать это предложение. Если вас интересует его оставшаяся часть, приглашаю вас посмотреть финал Лиги Европы «Рома» – «Севилья» в сезоне-2022/23. Тогда вы поймете продолжение».

«Фенер» не заходил в группу ЛЧ аж с сезона-2008/09: тогда финишировали четвертыми после «Порту», «Арсенала» и киевского «Динамо». Дальше – провалы в квалификациях: в основном вылетали в третьем раунде или в раунде плей-офф.

● «Бешикташ» выступал поскромнее: в ЛЧ-2017/18 выходили в 1/8 финала, но в остальное время чередовали попадания в групповой этап с вылетами в стыках. В турнире клуб не светился уже два года: сезон-2021/22 пока последний.

У «Трабзонспора», «Бурсаспора» и «Истанбул Башакшехир» лишь одно участие в групповом этапе ЛЧ на отрезке.

В 2022-м турецкие клубы вообще не попали в группу впервые с 1995-го: финал того розыгрыша должен был пройти в Стамбуле.

Спустя два года ситуация повторилась – не самое веселое событие для турок.

Моуринью мимо ЛЧ. «Фенербахче» быстро вылетел

Фото: East News /Hakan Akgun / Anadolu/ABACAPRESS.COM, Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu/ABACAPRESS.COM, Ozan KOSE / AFP