Игрок «Челси» назвал Вулверхэмптон «дерьмом»: они сыграют сегодня в матче АПЛ

Невнимательность — одна из самых больших проблем в наши дни. Нони Мадуэке тоже пострадал из-за этого перед матчем «Челси» с «Вулверхэмптоном».

Вероятно, полагая, что он находится в своем личном аккаунте, Нони написал: «Все в этом месте дерьмово». Он говорил о Вулверхэмптоне.

Кажется, Мадуэке позже удалил историю, но фанаты успели все увидеть.

Он написал: «Не тот аккаунт... Вы все слишком быстрые».

Болельщики «Челси» в основном согласились с утверждением о «дерьмовом месте»:

📝SenorConstipation: «Я очень надеюсь, что это не аукнется ему».

📝AdministrativeLaugh2: «Он не ошибается, но над ним будут смеяться, если «Челси» проиграет».

Мадуэке - один из множества игроков, которые могут покинуть «Челси» до конца лета. Кажется, на него особо не рассчитывают, хотя он переходил в клуб всего год назад.

Также уйти могут Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг, Давид Фофана, Башир Хамфрис, Чезаре Казадеи, Трево Чалоба и Армандо Броя.