Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина. Развелась с мужем, пока тот сидел в СИЗО, считает Карпина «крашем»

Одна из самых красивых ведущих «Матч ТВ» и выпускница журфака РГГУ Олеся Серегина призналась, что восхищается главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин - мой краш. Мне импонируют его прямолинейность, уверенность, иногда такая жесткость и дерзость. При этом он такой... Чувствуется в нем какая-то брутальность, мужчинность, я не знаю, как это сказать», - заявила Олеся.

Валерий Георгиевич может быть польщен, Олеся Серегина – роковая девушка с непростой историей отношений. Впервые она вышла замуж в 2017 году. Счастливым избранником оказался бизнесмен Степан Морозов, с которым Олеся познакомилась на ретрите в Таиланде.

Но сразу после свадьбы Морозова взяли за дачу взятки в особо крупном размере. Окончания следствия супруг ждал в СИЗО, а в 2020 году был приговорен к семи годам лишения свободы. Даже беременность Олеси и последующее рождение сына Марка не помогло смягчить приговор.

Олеся горевала недолго – благодаря общим друзьям она познакомилась со своим новым супругом Дмитрием, за которого вышла замуж в сентябре 2022 года в Барвихе. Год спустя на свет появился их общий сын Платон.