Триллер в Грозном! Камбэк с 0:2 и дикий ляп вратаря – но 3:3 Заболотного на 98-й после руки Садыгова

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«Ахмат» и «Химки» выдали матч дня в Мир РПЛ. «Зенит» и «Спартак», подвиньтесь – вот здесь реализовывали моменты за всех.

Сыграли 3:3 с целым ворохом сюжетов по ходу матча.

«Ахмат» спас 0:2 за две минуты – за счет еле видного неофсайда. Сантиметры!

«Химки» повели на 31-й минуте: Антон Заболотный не смог замкнуть пас с фланга, зато реализовал Резиуан Мирзов.

Почти сразу «Ахмат» мог сравнивать, но Надер Гандри попал в перекладину – вместо этого «Химки» после перерыва добавили второй. На 67-й минуте забил Александр Руденко, подстроился под прострел Заболотного.

Казалось бы, уверенные 2:0 – но нет, «Ахмат» уже через восемь минут сравнял. Двумя голами подряд.

⚽️ 73’ – удар головой Александра Жирова с подачи Лечи Садулаева. 1:2!

⚽️ 75’ – в штрафную влетел Бернард Бериша и уверенно прострелил в створ, Фелиппе Кардозо четко замкнул пас. Было подозрение на офсайд – арбитр Ян Бобровский сначала свистнул.

Но дождался решения ВАР – там воспользовались офсайдными линиями и определили, что сантиметры в пользу «Ахмата».

Камбэк «Ахмата» омрачила травма Бериши: его везли с поля на медицинской машинке, выглядит печально. Пришлось доигрывать вдесятером, все слоты для замен Магомед Адиев использовал еще к 72-й минуте.

Остросюжетная развязка: гол со штрафного при дикой ошибке вратаря, ассист Садыгова рукой на шестой мяч

«Ахмат» отыграл 0:2 – и попер дальше, хотя был в меньшинстве. Уже на 90-й минуте Дарко Тодорович забежал в пустую штрафную, но Бутта Магомедов сбил соперника на желтую.

Это был фол последней надежды. Ошибку Бобровского исправил ВАР – позвали к монитору, Ян удалил Магомедова.

Магомедов сфолил до штрафной. «Ахмату» это не помешало: Лукас Ловат ударил низом – в дальний угол. Прошил стенку, а вратарь Обухов неудачно выставил ногу. 3:2!

Неужели все, «Ахмат» героически вырвал три очка?

Нет, «Химки» отыгрались. Уже через пару минут Надер Гандри неудачно вынес мяч головой из центра штрафной. Антон Заболотный сориентировался после отскока и точно ударил в нижний угол.

Голевой пас у Ильи Садыгова. Форвард «Химок» вышел впервые в сезоне и сразу помог набрать очки, хотя эпизод проверял ВАР. Очевидно, что мяч попал Садыгову в руку, ассист он сделал вот так.

ВАР не нашел повода для отмены, ждем формулировок ЭСК. Вероятно, там прозвучит что-то о попадании в зону плеча и отсутсвии умышленного действия.

Если бы Илья забивал сам, наверняка бы отменили – помощь рукой себе почти гарантирует вмешательство ВАР. Но тут ассист, а значит нужно было оценивать преднамеренность и то, насколько рука была отставлена в сторону. Очевидной ошибки судей видеоассистенты, вероятно, не нашли. Экс-судья Анатолий Синяев («Але, рэф») подтверждает: «Рука Садыгова перед годом Заболотного – не фол. Она естественна: вдоль тела, параллельно телу, внизу; нет движения руки к мячу. Забивает не сам Садыгов».

Итоговые 3:3 вот так сложились на 98-й минуте – эпичнейший финал в Грозном.

Это ли не матч дня?

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Фото: fc-akhmat.ru ; vk.com/fckhimki_official