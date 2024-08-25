«Лион» выставил на трансфер всех – нужны 100 млн евро до конца лета. Иначе проблемы с ФФП

Продажи все поправят.

«Лион» плохо стартовал в Лиге 1: 0:3 «Ренну» и 0:2 от «Монако», но это не главная проблема.

У клуба массовая распродажа – все игроки выставлены на трансфер. Чтобы вписаться в финансовый регламент.

«Лион» просил разрешить зимние трансферы и летом все компенсировать. Но продаж почти нет – возможно, пожертвуют лидерами

Проблемы – отголоски прошлого сезона.

Зимой «Лион» все еще барахтался в хвосте таблицы, только в декабре выбрался с последнего места, нужно было спасать сезон. А с деньгами уже было так плохо, что не могли найти 2 млн евро компенсации уволенному тренеру Фабио Гроссо.

В попытке спастись клуб попросил лигу об исключении в долг: позволить трансферы с планом летом компенсировать потраченную сумму продажами. Получили зеленый свет и привезли шестерых новичков на 60 млн евро.

Команда не только вылезла, даже залетела в топ-6: помогла вымученная победа над «Страсбуром» в последнем туре с победным голом на 95-й. После такого прорыва клуб закупился еще на 134 млн евро – привезли восьмерых, в том числе грузина Жоржа Микаутадзе, сверкнувшего на Евро-2024. Планировали перекрыть продажами, и заодно рассчитаться за зиму – но все пошло не по плану.

«Лион» продал лишь двух игроков: защитника Джейка О’Брайена в «Эвертон» и полузащитника Скелли Альверо в «Вердер». Получил за них всего 24,2 млн – катастрофически мало на фоне предыдущих трат.

Сорвались еще несколько сделок: аренда нападающего Амина Сарра в «Верону» (хотя бы минус зарплата) заглохла в последний момент, переговоры по Райану Шерки возобновились только в последнее время, защитник Мамаду Сарр тоже еще в клубе, хотя во Франции уже гудят о переходе в «Страсбур».

Хотя теперь уйти могут все: клубу важно заработать необходимую сумму, чтобы обойтись без дальнейших проблем.

Трансферное окно во Франции и других топ-лигах закрывается уже 30 августа: у клуба несколько дней, чтобы продать игроков на нужную сумму.

Откуда у «Лиона» проблемы с деньгами?

Главный акционер клуба Джон Текстор пока не может стабилизировать финансы – с деньгами туго .

Текстор стал владельцем «Лиона» в декабре 2022-го, его инвестиционная группа Eagle Football Holdings выкупила мажоритарные 77,49% акций у Жана-Мишеля Оласа, управлявшего клубом с 1987-го.

«Лион» дополнил мультиклубную вселенную Текстора, где к тому моменту уже собрались бразильский «Ботафого» (90% акций), бельгийский «Моленбек» (80%), английский «Кристал Пэлас» (40%) и молодежный центр подготовки «Флорида» из США (100%). Это один из главных пунктов ненависти фанатов «Лиона» к новому владельцу – они против того, чтобы «Лион» был только одним из пуктов в бизнес-схеме.

Всех смущало, что Текстор – ненадежный инвестор. Сделка по покупке «Лиона» затянулась на полгода, первоначально американец должен был закрыть ее еще летом 2022-го. Денег не было.

Когда продажу все-таки одобрили, Текстор пообещал привлечь 86 млн евро на зимние трансферы. В итоге зимой «Лион» потратил лишь 23 млн (10 пошли в «Ботафого», который тоже принадлежит Текстору). Даже с учетом лета 86 млн не увидели.

В октябре 2023-го – новое обещание привлечь в клуб 300 млн евро. Текстор просто хотел продать развлекательную арену, принадлежащую клубу, и женскую команду «Лиона» в США.

Правда, на следующий день после очередного обещания Текстора всплыла новая неприятная история: компания Iconic потребовала от Джона вернуть 75 млн евро, вложенные в покупку «Лиона». Iconic утверждает, что Текстор не выполнил обязательств, которые были указаны как часть договора займа.

Формула Текстора проста: обещать инвестиции – обещать инвестиции – немного инвестировать – обещать еще больше инвестиций.

И «Лион» от этого явно страдает.

«Лион» – самый страдающий клуб в мире

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Catherine Ivill, David Rogers, Angel Martinez