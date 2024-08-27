За это мы так любим Джейми Варди

Не только «Ред Булл».

«Лестер» ярко вернулся в АПЛ и сразу зажег – украли очки у «Тоттенхэма» (1:1). Забил, разумеется, он – легенда, капитан, человек, из-за которого все мы в глубине души сопереживаем «Лестеру».

Джейми Варди.

Давайте вспомним, за что мы так любим этого парня.

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