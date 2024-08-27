За это мы так любим Джейми Варди
Не только «Ред Булл».
«Лестер» ярко вернулся в АПЛ и сразу зажег – украли очки у «Тоттенхэма» (1:1). Забил, разумеется, он – легенда, капитан, человек, из-за которого все мы в глубине души сопереживаем «Лестеру».
Джейми Варди.
Давайте вспомним, за что мы так любим этого парня.
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Варди: что значит возьмите АПЛ.
Раньери: ну просто возьмите, как все.
Варди: Клау, это АПЛ а не твоя кузина, ее так легко не возьмёшь.
Раньери: ничего не знаю, зови Мареза и Канте, будете брать АПЛ.
Варди: чёртов итальшка, ненавижу итальянцев, от них воняет макаронами. Канте: брат это вообще-то расизм.
Варди: он итальянец? Да, он воняет макаронами? Да, я просто констатирую факт, а это не расизм
Новый фильм Гая Ричи.
Ждем фильм документалку + художественный фильм с Варли в главной роли
А где флажок?
За это мы его любим не меньше остального.
Но давно уже не смотрел за Лестером , но когда увидел последний хайлайт Лестер - Ттх , и что Варди забил , сказал старина Варди ты все ещё в деле , молодчина
Словно настоящий "олдскульный" игрок из конца 90-х - начала 2000-х.
Добился всего,чего хотел,однако не останавливается на достигнутом.
Из всех внутрианглийских трофеев не хватает,пожалуй,Кубка лиги.
Кто знает,может Лестеру удастся там пошуметь.
Выиграли в уже далёком 2000 году,когда команда не была ещё так известна.
А уже в настоящее "золотое время" обидно пролетели мимо финала в сезоне 2019/20.
Но сейчас новая глава после возвращения и для клуба,и для Варди:
закрепиться в АПЛ,а в кубковых турнирах сюрпризов хватает,так что всё возможно)
побольше бы таких в футболе.