Топ-клубы, которые недавно меняли лого. Теперь тут «Аякс» и «Тоттенхэм»

Сразу два больших клуба удачно использовали международную паузу для смены эмблемы. Начал «Аякс», который откатился к варианту из 1928-го.

«Аякс» возвращает эмблему 1928 года. Больше никаких 11 штрихов

Сразу следом – «Тоттенхэм». Изменения минимальные: убрали из эмблемы название и сменили цвет на чуть более темный.

«Тоттенхэм» обновил лого: убрали надпись. Над изменением работали 300 человек

Мы подобрали еще несколько примеров того, как клубы освежали и меняли эмблемы в последние 10 лет.

Не смейтесь над обновлением «Фейеноорда». Оно – часть важных изменений .

«Астон Вилла» освежила эмблему в честь 150-летия. Откатились к традиционному щиту со львом. Предыдущий вариант, выбранный путем голосования фанатов (держатели абонементов и члены официального фан-сообщества), продержался всего сезон.

«Атлетико» провел редизайн еще в 2017 году. Тогда болельщиков не спросили – и большинство из них остались недовольны изменениями. В 2018-м петиция за возвращение к классике набрала больше 21 тысячи подписей. «Атлетико» прислушался шесть лет спустя (в 2023-м) – провел голосование среди сосьос, 88% которых проголосовали за камбэк.

«Атлетико» проводит референдум из-за эмблемы! Симеоне и Гризманн топят за старый логотип

Миланцы устроили ребрендинг в 2021-м. «Интер» избавился от золотистого, чтобы увеличить акцент на синем и черном – в спортивном дизайне все выше спрос на логотипы с меньшим количеством цветов. Уход от букв F и C сделал лого проще.

У «Интера» новая эмблема: убрали буквы FC и золотой цвет. На концепции IM настоял китайский президент

Формально «Сити» не ввел новую эмблему, а осовременил вариант из прошлого века. Среди причин – облегчение производства атрибутики, унификация и упрощение использования эмблемы как в печати, так и в мобильных приложениях. Новый логотип «Сити» стал проще – нет отдельных элементов в виде крыльев и головы, звезд и надписи Superbia in Proelio.

Новая визуальная концепция пришла в клуб в 2021-м. Изменения эмблемы минимальные – новые оттенки красного и золотого, внутренняя обводка больше не самостоятельный элемент. В прошлом остался и градиент. «Более современный и чистый дизайн, который сохранил свой первоначальный вид, будет сопровождать нас в будущем», – часть из официального анонса клуба.

С новой эмблемой «Фиорентина» играет с 2022-го. Вместе со сменой визуала клуб из Флоренции презентовал манифест о ценностях и идентичности.

«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы «Фиалки». В этом наша сила. Это наша задача».

«Юве» обновился в 2017-м. В клубе объяснили решение так: «Новый логотип выражает суть «Ювентуса»: характерные полосы игровой футболки, Скудетто – символ победы – и каноническая J для «Ювентуса». Эти три элемента – ДНК нашего клуба. Мы совместили три этих элемента в одном уникальном символе, который не просто представляет клуб, но еще и его идентичность, его философию».

Новый логотип «Ювентуса». Зачем они это сделали?

До 2016 года на эмблеме «Вест Хэма» был изображен «Замок Болейн» и скрещенные молотки.

Новую эмблему утвердили болельщики в июле 2014 года, а ввели ее в 2016-м, после переезда «Вест Хэма» с «Болейн Граунд» на Олимпийский стадион в Лондоне. «Болейн» с логотипа убрали. Снизу на эмблеме появилось слово «Лондон», чтобы «твердо определить клуб на международной арене».

При создании клуба возникли проблемы с логотипом – он был слишком похож на изображение с энергетика. Компромисс нашли, но при получения лицензии на сезон второй Бундеслиги (2014/15) отклонили и его.

Тогда «РБ Лейпциг» согласился изменить дизайн и представил нынешнюю эмблему. Она значительно отличалась от других футбольных команд «Ред Булл». Желтое солнце заменили на футбольный мяч, а инициалы «RasenBallsport» перенесли в нижнюю часть, убрав красный цвет.

Самый стильный клуб Италии поменялся в 2022-м. Руководство прямо заявило, что предыдущий логотип устарел: «В процессе создания чего-то более современного мы не ограничивали себя в возможности обратиться к наследию клуба, в первую очередь, вернув льву золото, как это было на протяжении всей истории».

«Лилль» провел редизайн в 2018-м – часть плана стратегического развития клуба по возвращению команды в элиту Лиги 1.

«Наш Дог здесь. Сильный, гордый и страстный. Новый импульс, новый логотип», – эпичная формулировка от официального твиттера клуба.

«Спартак» обновил эмблему к 100-летию клуба. Редизайном занималась студия спортивного дизайна Quberten. Ключевые детали апдейта – четкая геометрия, укрупнение и упрощение графики, единый масштаб элементов и унифицированные толщины элементов.

В 2019-м казанцы обновили лого в пятый раз за семь лет. Новый вариант – доработанная версия предыдущего. Символ получил более простую форму и стал монохромным, а не цветным. В пресс-релизе подчеркнули, что дракон Зилант стал «более боеспособным», (потому что «корона не падает с головы»), а его взгляд – осмысленным, дерзким, но вместе с тем полным достоинства и внутренней силы. По версии авторов, «дракон стал еще более динамичным, легким на подъем», а более округлая нижняя часть превратила змея «из грузного и неповоротливого в легкого, мобильного и энергичного».

Подписывайтесь на телеграм-канал автора