«Аякс» вернет классический логотип со следующего сезона: он выглядит потрясающе 😮

Со следующего сезона «Аякс» вернет свой классический логотип, клуб начнет выступать с ним официально с июля 2025 года.

Так он выглядит:

Также клуб снял атмосферное видео в честь события:

Генеральный директор клуба Менно Гелен объяснил возвращение классики: «18 марта «Аякс» отпразднует свою 125-ю годовщину. Мы знаем, что большинство наших фанатов желали этого годами, и мы посчитали, что годовщина — идеальный момент, чтобы вернуть классический логотип. История показала, что мы находимся в лучшей форме, когда остаемся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы делаем все в клубе, чтобы поддерживать эту ДНК, от нашей футбольной философии до наших основных ценностей».

С нынешним логотипом «Аякс» с 1990 года:

Новое-старое лого еще раз покажут болельщикам уже сегодня, 17 ноября, на домашнем стадионе команды, где легенды «Аякса» в честь будущего 125-летия клуба сыграют с легендами мадридского «Реала».