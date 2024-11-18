«Тоттенхэм» масштабно обновил клубное лого и фирменный стиль. Над этим решением работали 300 связанных с клубом людей

Сегодня «Тоттенхэм» гордо объявил о том, что обновил логотип и ввел новый «фирменный стиль, отражающий богатую историю клуба и его неповторимое наследие».

Изменения вносили при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков. Почему привлекли именно их? Они, как никто другой, понимают, что значит «Тоттенхэм» для истории.

«Наш новый стиль позволяет использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, на которых он представлен, с особым акцентом на четкость в цифровой среде. Всемирно известный петух стал еще более гордым, чем прежде, и его поддерживает силуэтная версия, а также вновь появилась монограмма THFC, новые цвета, узоры и отличительные знаки, связанные с наследием клуба».

Так выглядят основные изменения, которые внесли в логотип. Самого петуха и мяча совсем не касались, убрав надпись и сделав слегка другой, более темный, оттенок синего.

На самом деле, клуб действительно проделал огромную и важную работу. Это правда, что лого, которое используют на майках, не сильно изменилось, однако именно над позиционированием и брендом поработали отлично. Вот как теперь могут использовать фирменный стиль в цифровой среде (и не только).

К примеру, на первом видео показали новый шрифт, который будут использовать в социальных сетях.

«Наш шрифт был специально создан почти 20 лет назад и стал синонимом клуба и бренда. Поэтому мы изменили его так, чтобы он сохранил свой знаковый и узнаваемый стиль, но при этом стал современным и легко адаптируемым. Новые элементы дизайна вдохновлены нашим знаменитым петушком, а также специальными символами, лигатурами и расширением текста на новую ширину. Кроме того, мы также ввели строчную версию для более длинных текстов».

Второе видео объясняет, что дал клубу отказ от подписи Tottenham Hotspur под логотипом. Теперь у «шпор» больше вариантов, как брендировать различные вещи, ведь силуэт стал проще и чище.

И на третьем продемонстрировали монограмму THFC. «По-настоящему знаковая часть бренда «шпор» на протяжении почти 60 лет – любимая болельщиками с 1950-х годов, которая в течение многих лет часто появлялась на эмблеме клуба. Монограмма занимает особое место в нашей истории, и теперь ее ремастируют для нашего будущего».

И это еще не все. В клубе разработали набор отличительных знаков, посвященных ключевым объектам наследия, включая деревья «Семь сестер», замок Брюса и «1882» − год основания клуба, -− чтобы поддержать историю бренда.

Как вам новое оформление «Тоттенхэма»? Пишите в комментариях.