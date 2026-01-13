«Милан» может подписать Горетцку летом как свободного агента. В «Баварии» он получает 7 млн евро чистыми – это препятствие для сделки (GdS)
По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает вариант с подписанием хавбека «Баварии» Леона Горетцки этим летом, когда он станет свободным агентом.
Действующее соглашение 30-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2026 года. Сообщается, что стороны не ведут переговоры о продлении из-за нежелания полузащитника сокращать зарплату с 7 млн евро после вычета налогов.
Это является препятствием для «Милана», которому также придется выплатить комиссионные, если футболист решит присоединиться к ним. Клуб может высвободить средства, если 40-летний Лука Модрич не продлит контракт.
В этом сезоне Горетцка провел за «Баварию» 15 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
