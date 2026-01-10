Сын Ибрагимовича переходит из «Милана» в «Аякс» на правах аренды с опцией выкупа за 3,5 млн евро
«Аякс» арендует сына Ибрагимовича у «Милана».
19-летний Максимилиан Ибрагимович переходит в «Аякс» из «Милана» на правах аренды до конца сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Как передает De Telegraaf, соглашение включает опцию выкупа за 3,5 млн евро. Если этот пункт будет активирован, «Милан» в дальнейшем сможет претендовать на часть суммы от перепродажи вингера.
Медосмотр запланирован на понедельник.
В этом сезоне сын Златана Ибрагимовича провел 18 матчей в составе молодежной команды «Милана», забив 5 голов и отдав 5 результативных передач.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: De Telegraaf
