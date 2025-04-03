Александер Чеферин: «5 миллиардов зрителей посмотрели Евро-2024. Как можно говорить о кризисе в футболе? Это циники и оппортунисты в кризисе»

Глава УЕФА заявил, что Евро-2024 смотрели 5 миллиардов человек.

«Кризис аудитории? Его нет. Мы видели беспрецедентные показатели. Чемпионат Европы посмотрели 5 миллиардов зрителей. 230 миллионов болельщиков побывали на стадионах на наших турнирах.

Как можно говорить, что футбол болен или находится в кризисе? Это циники и оппортунисты в кризисе», – заявил Александер Чеферин во время конгресса УЕФА .