Германия, Испания, Франция и Португалия в 1/2 Лиги наций, 929-й гол Роналду, Пиастри победил в Китае, «Юве» уволил Мотту, Ардашев выиграл масс-старт классикой, СКА закончил регулярку на 13-м месте и другие новости

1. В 1/4 финала Лига наций Германия сыграла 3:3 с Италией в ответном матче, Испания по пенальти прошла Нидерланды, Франция – Хорватию, Португалия забила 5 голов Дании. Португалия сыграет с Германией в полуфинале , Испания – с Францией. Кроме того, участники плей-офф Лиги наций узнали соперников в отборе ЧМ-2026.

В стыковых матчах Лиги наций Лига наций Бельгия разгромила Украину, Сербия победила Австрию, Турция разгромил Венгрию, Грузия забила 6 мячей Армении.

2. Криштиану Роналду забил 929-й гол в карьере – Дании в 1/4 финала Лиги наций. Португалец стал первым игроком в истории, забивавшим за сборную 22 года подряд . У Криштиану 136 голов за национальную команду – больше всех (у Месси – 112).

3. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Китая-2025, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й. После финиша гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон , а также Пьер Гасли из «Альпин» были дисквалифицированы за технические нарушения.

4. «Ювентус» объявил об отставке Тиаго Мотты. Игор Тудор возглавил команду.

5. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл масс-старт на Кубке мира в Холменколлене, Перро – 2-й, Стремсхайм – 3-й, Йоханнес Бо – 7-й. Немца Франциска Пройс победила в женском забеге , Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я после падения на финишном круге.

Пройс впервые в карьере выиграла общий зачет Кубка мира, опередив француженку Лу Жанмонно на 20 очков.

6. Сергей Ардашев выиграл классический масс-старт на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре, Коростелев – 2-й, Семиков – 3-й, Большунов – 5-й.

Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классический масс-старт на 50 км на Кубке мира в Лахти, Ниенге уступил 0,5 секунды, Крюгер – 3-й. Клэбо завоевал пятый Кубок мира в карьере и сравнялся с Гунде Сваном, больше трофеев только у Бьорна Дэли – 6.

Тереза Йохауг победила в женской гонке с отрывом более минуты, Шлинн – 2-я, Андерссон – 3-я. Американка Джесси Диггинс выиграла третий Кубок мира в карьере и сравнялась по числу титулов с Йохауг.

7. Завершился регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ. «Северсталь» в последний день обыграла «Динамо» Москва, ЦСКА победил «Витязь», «Спартак» в овертайме одолел «Ладу». СКА занял 13-е место по итогам регулярки – худший результат в истории клуба.

Определились все пары плей-офф и расписание: СКА сыграет с «Динамо» Москва в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Салават» – с «Сибирью», «Спартак» – с «Северсталью», «Трактор» – с «Адмиралом».

5 706 785 зрителей посетили матчи в регулярке-2024/25 – это рекордный показатель за 17 сезонов.

8. Теннис. Майами (ATP). Джокович, Рууд, Монфис, Музетти вышли в 4-й круг, Хачанов, Циципас выбыли.

У женщин Мирра Андреева проиграла Анисимовой, Швентек, Бадоса, Соболенко, Гауфф, Осака вышли в 4-й круг, Калинская, Киз, Блинкова выбыли.

9. НХЛ. Никита Кучеров забил 30-й гол в сезоне, Евгений Малкин – 15-й , Матвей Мичков набрал 50-е очко в дебютном чемпионате, но его «Филадельфия» проиграла «Чикаго» (4:7). Другие результаты – здесь .

10. «Ред Булл» рассматривает замену Лиама Лоусона после двух Гран-при. Цунода – фаворит на место напарника Ферстаппена, пишет Autosport.

11. НБА. «Оклахома» вырвала победу у «Клипперс», «Денвер» прервал победную серию «Хьюстона». Остальные результаты – здесь .

12. НХЛ планирует ограничить церемонию в честь рекордного 895-го гола Александра Овечкина 7 минутами во время матча . После 894-го ее не будет, пишет журналист Крис Джонстон.

13. «Реал» впервые обыграл «Барсу» в матче женских команд после 18 поражений подряд. Сине-гранатовым отменили мяч из-за офсайда, «Мадриду», возможно, засчитали гол-фантом – ВАР нет.

14. «Краснодар» разгромил «Амкал» из Медиалиги в матче Winline Сквозь Вселенные – 6:1. Мозес сделал пента-трик.

15. FIS подозревает норвежцев в других случаях манипуляций с костюмами. Ранее были отстранены пять прыгунов с трамплина.

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