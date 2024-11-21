Карич из «Пари НН» о любви русских к борщу: «Не понимаю – нормальный, обычный суп»

Свен Карич поделился мнением о русской кухне.

Словенский защитник присоединился к «Пари НН» в сентябре.

– Что из русской кухни больше всего понравилось?

– Пробовал борщ, нормальный. Мы с Тичичем поболтали с одноклубниками и договорились на следующей неделе сходить в настоящий русский ресторан и попробовать местную кухню. Нам объяснили, что заказать, так что скоро поймем, что такое русская кухня.

Пока могу рассуждать только о борще и сырниках, потому что нам их дают на базе.

– Понимаете, почему русские так любят борщ? Что в нем особенного?

– Нет, не понимаю, ха-ха. Нормальный, обычный суп.

– Сами готовите?

– Да, частенько. Плотно ем в клубе, а дома скорее перекусываю. Не люблю наедаться на ужин.

Но вообще легко могу сварить суп, что-то из словенской кухни. Хотя зачастую приезжает мама, забивает морозилку заготовками, которые потом остается только разогреть – спагетти или что-то еще, – рассказал защитник «Пари НН».