Карич из «Пари НН» о любви русских к борщу: «Не понимаю – нормальный, обычный суп»
Словенский защитник присоединился к «Пари НН» в сентябре.
– Что из русской кухни больше всего понравилось?
– Пробовал борщ, нормальный. Мы с Тичичем поболтали с одноклубниками и договорились на следующей неделе сходить в настоящий русский ресторан и попробовать местную кухню. Нам объяснили, что заказать, так что скоро поймем, что такое русская кухня.
Пока могу рассуждать только о борще и сырниках, потому что нам их дают на базе.
– Понимаете, почему русские так любят борщ? Что в нем особенного?
– Нет, не понимаю, ха-ха. Нормальный, обычный суп.
– Сами готовите?
– Да, частенько. Плотно ем в клубе, а дома скорее перекусываю. Не люблю наедаться на ужин.
Но вообще легко могу сварить суп, что-то из словенской кухни. Хотя зачастую приезжает мама, забивает морозилку заготовками, которые потом остается только разогреть – спагетти или что-то еще, – рассказал защитник «Пари НН».
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