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  • Сане о США: «Моя жена американка, часто ездим туда в отпуск. В Лос-Анджелесе могу не опасаться, что меня узнают и потревожат. Моя цель – сыграть ключевую роль на ЧМ-2026»
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Сане о США: «Моя жена американка, часто ездим туда в отпуск. В Лос-Анджелесе могу не опасаться, что меня узнают и потревожат. Моя цель – сыграть ключевую роль на ЧМ-2026»

Лерой Сане рассказал о своем отношении к США.

– Чемпионат мира 2026 года пройдет в США совместно с Канадой и Мексикой. У вас есть дом в Лос-Анджелесе, описали бы США как свой «второй дом»?

– Да, можно сказать и так. Моя жена Кэндис – американка, мы часто ездим туда в отпуск.

Мне нравится атмосфера в Лос-Анджелесе, я могу перейти улицу или пойти на ужин с семьей, не опасаясь, что меня потревожат. Мне нравится делать селфи и раздавать автографы, но если тебя никто не узнает, это тоже приятно.

И, конечно, моя цель – сыграть ключевую роль на чемпионате мира. Из-за травмы я не смог сделать это на Евро, как планировал. В 2026 году должно быть по-другому, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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