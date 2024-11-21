Сане о США: «Моя жена американка, часто ездим туда в отпуск. В Лос-Анджелесе могу не опасаться, что меня узнают и потревожат. Моя цель – сыграть ключевую роль на ЧМ-2026»
Лерой Сане рассказал о своем отношении к США.
– Чемпионат мира 2026 года пройдет в США совместно с Канадой и Мексикой. У вас есть дом в Лос-Анджелесе, описали бы США как свой «второй дом»?
– Да, можно сказать и так. Моя жена Кэндис – американка, мы часто ездим туда в отпуск.
Мне нравится атмосфера в Лос-Анджелесе, я могу перейти улицу или пойти на ужин с семьей, не опасаясь, что меня потревожат. Мне нравится делать селфи и раздавать автографы, но если тебя никто не узнает, это тоже приятно.
И, конечно, моя цель – сыграть ключевую роль на чемпионате мира. Из-за травмы я не смог сделать это на Евро, как планировал. В 2026 году должно быть по-другому, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости