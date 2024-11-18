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Бителло и Скопинцев могут сыграть за «Динамо» в конце ноября. Бразилец успешно восстанавливается после перелома ребра, россиянин – после травмы бедра

Стали известны сроки восстановления Бителло и Дмитрия Скопинцева.

Бразильский полузащитник «Динамо» сломал ребро, а защитник бело-голубых получил повреждение средней ягодичной мышцы.

«Мы сделали Бителло контрольное исследование. Увидели на снимке, что идет хорошая консолидация перелома, то есть он срастается. Это позволяет нам увеличивать нагрузку для футболиста, он уже приступил к беговой работе. Надеюсь, что в ближайшее время это позволит вернуть Бителло в игровую дисциплину в играх за команду. По нашим прогнозам, он уже сможет сыграть в конце этого месяца.

Дима Скопинцев также уже начинает хорошую интенсивную беговую работу. В ближайшее время у нас будет выполнен протокол «return to play» («возвращение в игру» – Спортс’‘), если он его полноценно выполняет, то возвращается к тренировкам. То есть к возобновлению чемпионата будет готов участвовать в матчах», – сообщил главный врач «Динамо» Александр Родионов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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logoДмитрий Скопинцев
ТАСС
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