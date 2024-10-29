«Интер» сократил убытки с 85 до 36 млн евро по итогам сезона-2023/24. Миланцы два года подряд улучшают финансовые показатели
«Интер» представил финансовый отчет за сезон-2023/24.
По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2024 года, миланский клуб смог сократить убытки на 49 миллионов евро – с 85 до 36 млн.
«Интер» второй сезон подряд улучшает экономические показатели. В сезоне-2021/22 убыток команды составлял 140 миллионов евро.
Доход миланского клуба без учета трансферов вырос на 48 миллионов и составил 473 млн. Операционные расходы незначительно сократились – с 465,5 млн евро до 464,5 млн.
Мажоритарный акционер клуба, компания Oaktree, изменила структуру капитала, дополнительно выделив 44 млн евро.
4:4 «Интера» с «Юве» – комплимент для всех. Быстрые мысли Клещенка о безумии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Интера»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости