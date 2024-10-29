«Интер» сократил убытки с 85 до 36 млн евро по итогам сезона-2023/24. Миланцы два года подряд улучшают финансовые показатели

«Интер» представил финансовый отчет за сезон-2023/24.

По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2024 года, миланский клуб смог сократить убытки на 49 миллионов евро – с 85 до 36 млн.

«Интер » второй сезон подряд улучшает экономические показатели. В сезоне-2021/22 убыток команды составлял 140 миллионов евро.

Доход миланского клуба без учета трансферов вырос на 48 миллионов и составил 473 млн. Операционные расходы незначительно сократились – с 465,5 млн евро до 464,5 млн.

Мажоритарный акционер клуба, компания Oaktree, изменила структуру капитала, дополнительно выделив 44 млн евро.

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