Леонид Слуцкий: «Усталость игроков «Шеньхуа» на пике. Нужен баланс, чтобы успешно сыграть в чемпионате и ЛЧ»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча ЛЧ.

В среду «Шеньхуа» проведет игру 3-го тура азиатской Лиги чемпионов в элитной группе против японского «Кавасаки Фронтале». У команды одна победа и одно поражение в турнире.

– Команда в особенной ситуации, мы будем искать оптимальные решения, чтобы успешно играть в обоих турнирах. Это особенно важно, ведь у нас есть несколько травмированных игроков. В сумме с усталостью нам нужно достичь баланса.

– В чемпионате у вас остались два последних тура, а в Лиге чемпионов еще шесть матчей. Как это повлияет на ваш выбор состава?

– Уровень усталости игроков на пике, на последних тренировках мы не только делаем традиционную работу, но и особенно внимательно контролируем состояние футболистов с врачами и физиотерапевтами. Постараемся сделать так, чтобы мы могли успешно сыграть в обоих турнирах. Например, Уилсон Манафа получил травму на предыгровой тренировке накануне предыдущего матча и снова недоступен, а Ян Цзэсян готов играть, – рассказал Слуцкий на пресс-конференции.

«Шанхай Шеньхуа» в 28-м туре Суперлиги Китая выиграл у «Хэнаня» (2:1), проигрывая 0:1 – победный мяч забили на 89-й минуте матча. Благодаря победе и поражению «Шанхай Порта » команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая .

Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порта » 72 балла.

В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’ . В последнем туре лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».