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Артур Гомес о «Динамо»: «Переход в российский клуб – хорошая возможность развиваться. Бителло очень хорошо отзывался о команде»

Артур Гомес высказался о своем переходе в «Динамо».

26-летний бразильский хавбек перешел в московский клуб из «Крузейро». 

– Как ты впервые узнал об интересе «Динамо»?

– От своего агента. Знал, что есть серьезный интерес от клуба. Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.

– Что тебя привлекло? Клуб, страна, возможности, деньги?

– Я уже знал о «Динамо» раньше. Для меня переход в российский клуб – хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять! Пока что я принял участие лишь в пяти матчах. С каждым днем адаптируюсь все больше и больше.

– Насколько сильно тебе помогает то, что в «Динамо» много легионеров, с которыми можно поговорить на одном языке, как, например, Карраскаль, Бителло?

– Я чувствую себя хорошо, адаптация проходит быстрее благодаря футболистам, которые говорят с тобой на одном языке. Конечно, так легче влиться в команду. Надеюсь, я также смогу как можно быстрее выучить английский, потому что так будет проще общаться со всеми остальными, – сказал Гомес

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАртур Гомес
logoСпорт-Экспресс
logoБителло
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