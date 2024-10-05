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LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» – «Родина-2», «Иртыш» принимает «Машук-КМВ», «Текстильщик» сыграет с «Кубанью»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

12-й тур

6 октября

«Сибирь» – «Спартак» Кострома – 11:00

«Калуга» – «Велес» – 14:00

«Авангард» Курск – «Ленинградец» – 15:00

«Челябинск» – «Волгарь» – 15:00

«Текстильщик» – «Кубань» – 15:00

Группа «Серебро»

12-й тур

5 октября

«Иртыш» Омск – «Машук-КМВ» – 09:00

«Металлург» Липецк – «Торпедо» Миасс – 12:00

«Динамо» Брянск – «Химик» – 15:00

«Муром» – «Волга» Ульяновск – 17:00

«Краснодар-2» – «Родина-2» –  17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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