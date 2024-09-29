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LEON Вторая лига А. «Кубань» против «Челябинска», «Велес» принимает «Ленинградец»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

«Кубань» играет с «Челябинском», «Велес» принимает «Ленинградец».

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

11-й тур

«Велес» – «Ленинградец» – 14:00

«Калуга» – «Текстильщик» – 14:00

«Волгарь» – «Сибирь» – 17:00

«Кубань» – «Челябинск» – 17:00

«Спартак» Кострома – «Авангард» Курск – 18:00

Группа «Серебро»

11-й тур

«Торпедо» Миасс – «Динамо» Брянск – 13:00

«Краснодар-2» – «Иртыш» Омск – 15:00

«Волга» Ульяновск – «Металлург» Липецк – 16:00

«Машук-КМВ» – «Муром» – 17:00

«Родина-2» – «Химик» – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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