LEON Вторая лига А. «Кубань» против «Челябинска», «Велес» принимает «Ленинградец»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
«Кубань» играет с «Челябинском», «Велес» принимает «Ленинградец».
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
11-й тур
«Велес» – «Ленинградец» – 14:00
«Калуга» – «Текстильщик» – 14:00
«Волгарь» – «Сибирь» – 17:00
«Кубань» – «Челябинск» – 17:00
«Спартак» Кострома – «Авангард» Курск – 18:00
Группа «Серебро»
11-й тур
«Торпедо» Миасс – «Динамо» Брянск – 13:00
«Краснодар-2» – «Иртыш» Омск – 15:00
«Волга» Ульяновск – «Металлург» Липецк – 16:00
«Машук-КМВ» – «Муром» – 17:00
«Родина-2» – «Химик» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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