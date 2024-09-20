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  • LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск, «Текстильщик» примет «Велес», «Краснодар-2» в гостях у «Мурома»
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LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск, «Текстильщик» примет «Велес», «Краснодар-2» в гостях у «Мурома»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

10-й тур

21 сентября

«Сибирь» – «Кубань» – 13:00

«Ленинградец» – «Спартак» Кострома – 15:00

«Челябинск» – «Калуга» – 15:00

«Текстильщик» – «Велес» –  15:00

«Авангард» Курск – «Волгарь» – 16:00

Группа «Серебро»

10-й тур

20 сентября

«Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск – 18:30

21 сентября

«Металлург» Липецк – «Машук-КМВ» – 14:00

«Химик» –  «Торпедо» Миасс – 17:00

«Муром» – «Краснодар-2» – 18:00

22 сентября

«Иртыш» Омск – «Родина-2» – 09:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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