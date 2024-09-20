LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск, «Текстильщик» примет «Велес», «Краснодар-2» в гостях у «Мурома»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
10-й тур
21 сентября
«Сибирь» – «Кубань» – 13:00
«Ленинградец» – «Спартак» Кострома – 15:00
«Челябинск» – «Калуга» – 15:00
«Текстильщик» – «Велес» – 15:00
«Авангард» Курск – «Волгарь» – 16:00
Группа «Серебро»
10-й тур
20 сентября
«Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск – 18:30
21 сентября
«Металлург» Липецк – «Машук-КМВ» – 14:00
«Химик» – «Торпедо» Миасс – 17:00
«Муром» – «Краснодар-2» – 18:00
22 сентября
«Иртыш» Омск – «Родина-2» – 09:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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