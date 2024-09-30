«Спартак» хотел купить Борху из «Ривера» за 4-5 млн евро, но не смог продать Николсона. 31-летний форвард забил 20 мячей за 26 игр в Аргентине

«Спартак» хотел купить Мигеля Борху из «Ривер Плейт».

По информации Metaratings, сумма сделки могла составить 4-5 млн евро. Но из-за того, что в «Спартаке » не нашли новый клуб для Шамара Николсона , покупка бывшего одноклубника Эсекиэля Барко не состоялась.

31-летний Борха выступает за «Ривер » с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 20 голов за 26 матчей в чемпионате Аргентины и 6 мячей за 9 игр в Кубке Либертадорес.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

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