Карпин о новом контракте со сборной: «Благодарен за возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что нам предстоит участие в официальных турнирах»
Валерий Карпин высказался о продлении контракта со сборной России.
Сегодня главный тренер национальной команды объявил, что продлил контракт на 4 года.
«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.
Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК «Ростов». Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Карпин.
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Финальная пулька
Извольте поправлю вас лишь в одном
Эль клаСико)
Ну очень патриотичный патриот !