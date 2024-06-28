Карпин о новом контракте со сборной: «Благодарен за возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что нам предстоит участие в официальных турнирах»

Валерий Карпин высказался о продлении контракта со сборной России.

Сегодня главный тренер национальной команды объявил, что продлил контракт на 4 года.

«Благодарен руководству за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.

Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК «Ростов». Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», – сказал главный тренер сборной России и « » .

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