Карпин о новом контракте со сборной: «Благодарен за возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что нам предстоит участие в официальных турнирах»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин высказался о продлении контракта со сборной России.

Сегодня главный тренер национальной команды объявил, что продлил контракт на 4 года.

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.

Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК «Ростов». Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Карпин.

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37 комментариев
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в принципе можно провести кубок брикс по футболу, пригласить туда 90+ стран, на жеребьевке группового этапа россия попадет в группу с германией и польшей, которые естественно не приедут и им засчитают технарь, в интервью валера скажет "кто хотел, тот приехал, какие наши проблемы?" дальше бисты карпа выходят в 1/4 на кубу, потом полуфинал с таджикистаном и финал - эль классико с беларусью 💪
+65
-9
+56
Ответ МаксСемак
Таджикистан пройдет Индию в 1/4? не уверен.
А вы так прям уверены, что Индия выйдет из Группы с Эритреей и Южным Суданом? Да даже с Науру не факт
+19
-3
+16
Ответ Александр Александров
в принципе можно провести кубок брикс по футболу, пригласить туда 90+ стран, на жеребьевке группового этапа россия попадет в группу с германией и польшей, которые естественно не приедут и им засчитают технарь, в интервью валера скажет "кто хотел, тот приехал, какие наши проблемы?" дальше бисты карпа выходят в 1/4 на кубу, потом полуфинал с таджикистаном и финал - эль классико с беларусью 💪
Таджикистан пройдет Индию в 1/4? не уверен.
+16
-3
+13
Работа мечты.

Официальных матчей нет, участия в турнирах нет. Уволить не за что. Получай зарплату и кайфуй.
+9
-3
+6
Официальные матчи это вряд ли.
+6
-2
+4
Ответ Александр Александров
в принципе можно провести кубок брикс по футболу, пригласить туда 90+ стран, на жеребьевке группового этапа россия попадет в группу с германией и польшей, которые естественно не приедут и им засчитают технарь, в интервью валера скажет "кто хотел, тот приехал, какие наши проблемы?" дальше бисты карпа выходят в 1/4 на кубу, потом полуфинал с таджикистаном и финал - эль классико с беларусью 💪
Молимся, чтоб РФС не прочел коммент и не сказал: точняк! Они могут.
+4
0
+4
Ответ Александр Александров
в принципе можно провести кубок брикс по футболу, пригласить туда 90+ стран, на жеребьевке группового этапа россия попадет в группу с германией и польшей, которые естественно не приедут и им засчитают технарь, в интервью валера скажет "кто хотел, тот приехал, какие наши проблемы?" дальше бисты карпа выходят в 1/4 на кубу, потом полуфинал с таджикистаном и финал - эль классико с беларусью 💪
Молодец, отправь это в РФС
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
А вы так прям уверены, что Индия выйдет из Группы с Эритреей и Южным Суданом? Да даже с Науру не факт
разве с третьего места не проходят в плей-офф?
+2
0
+2
Ответ Александр Александров
в принципе можно провести кубок брикс по футболу, пригласить туда 90+ стран, на жеребьевке группового этапа россия попадет в группу с германией и польшей, которые естественно не приедут и им засчитают технарь, в интервью валера скажет "кто хотел, тот приехал, какие наши проблемы?" дальше бисты карпа выходят в 1/4 на кубу, потом полуфинал с таджикистаном и финал - эль классико с беларусью 💪
А там уже Ромка Ротенберг подскажет как с белорусами играть
+2
0
+2
Очень надеюсь, что нам предстоит участие в официальных турнирах. "И засмеялся как-то неприятно"
+3
-1
+2
моста кондрашка хватит
+2
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+1
На ЧМ вряд ли, а к ЧЕ наверное поотбираемся. Правда из последней корзины, ну а что ж. За 4 года мы либо закончим СВО, либо сгинем в ядерном грибе.
+1
0
+1
А наша сборная разве не отобралась на игры БРИКС ?
+1
0
+1
Главный "ёптить" российского футбола!
+1
0
+1
🤣🤣🤣
+5
-4
+1
Прощелыга и очковтиратель
+3
-2
+1
Вот уроды, мысленно добавил Валера.
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Работа мечты. Официальных матчей нет, участия в турнирах нет. Уволить не за что. Получай зарплату и кайфуй.
Так что, закрыть сборную надо? Прям большущие деньги 1,5 $ на весь ТШ. У Черчесова было 2,7. Уж не Царь ли ты,, всё про деньги писать?
+3
-3
0
Турнир с Северной Кореей!
Финальная пулька
0
0
0
Ответ Александр Александров
в принципе можно провести кубок брикс по футболу, пригласить туда 90+ стран, на жеребьевке группового этапа россия попадет в группу с германией и польшей, которые естественно не приедут и им засчитают технарь, в интервью валера скажет "кто хотел, тот приехал, какие наши проблемы?" дальше бисты карпа выходят в 1/4 на кубу, потом полуфинал с таджикистаном и финал - эль классико с беларусью 💪
Все так, сударь)
Извольте поправлю вас лишь в одном
Эль клаСико)
0
0
0
Ответ МаксСемак
разве с третьего места не проходят в плей-офф?
Да простите. Не учел это
+1
-1
0
просто капец.. где они там работают?
+1
-1
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Валера верим! В принципе жизнь так устроена в последние лет 10, что может случится что угодно, так что надежда есть
+4
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Все надеяться, еще долго будем надеяться.
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Зачем заключать контракт на должность, которая сейчас ненужна? Ну будет благоприятная ситуация, тогда и будет тренер и будет сборная. Это как нанять репетитора для поступления в ВУЗ только родившемуся ребенку.
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80% этих игроков никогда не сыграет на международном уровне, просто не успеет, закончат карьеры к тому времени
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« Надежды юношей питают», ты уже не юноша
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Впереди новые незабываемые товарняки со сборной Беларуси🤓
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легко еще лет 10-12 может возглавлять - на более ранний срок допуска, надеяться нечего.
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Истинный патриот своей страны!
Ну очень патриотичный патриот !
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